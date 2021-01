Tuuli Rand on osalenud Eesti Laulu voorudes nii sooloartisti kui ka taustalauljana. «Kõik sai alguse aastal 2012. Marilyn Jurman esitas toona oma lugu «Veel on aega», olin tema taustalauljate seltskonnas. Heidy Purga vedas siis seda võistlusprojekti ning mul on sellest vaid positiivsed mälestused. Küllap just sel hetkel ma Eesti Laulu armusingi ja seetõttu olen igal aastal seal osaleda soovinud,» märkis Tuuli Rand.

«Oleme ausad, kunagi tahaks sinna Eurovisioonile ka ise jõuda. See oleks mulle kui lauljale väga lahe katsumus. Mõelda vaid, millise suure rahvahulga ees esineda! Aga las ma veel natukene õpin ja katsetan. Küll me siis vaatame, kuhu see kõik välja viib,» lisas Rand.

Muusik rääkis oma tänavuse võistluslaulu saamisloost. «See sai kirjutatud suvel, mulle meeldis see lugu kohe algusest peale ja see meeldimine kestab siiani, olen totaalne fänn. Loodan, et kuulajad armuvad sellesse samamoodi. Hoidsin seda laulu spetsiaalselt Eesti Laulu konkursi jaoks,» lisas ta.

«Olen endale sel aastal ehitanud väga laheda Eesti Laulu tiimi! Mul on suurepärane koreograaf ja stilistiks on väga hea sõbranna. Kogu protsess on nii mõnus. Kui varasematel aastatel on olnud rohkem pinget peal, siis nüüd saan seda tööd päriselt nautida. Naudin tõesti sajaga - käed laiali ja lihtsalt lasen minna,» märkis ta.

Tänavune Eesti Laul leiab aset telesaatena ja publikut saalis kohapeal pole. «Natuke kurb on selle pärast. Olen pigem rahva ees esineja ja esinedes saan oma energiat alati just publikult. Seega, poolfinaal võib tulla veidike tuimem, kuid pole hullu! Vähemalt ma tean, et inimesed jälgivad siis telekate ees. Annan endast ikka maksimumi, ma ei oska vähemaga midagi teha,» avaldas Rand.

Kuidas Tuuli Rand end füüsiliselt vormis hoiab? «Hüppenöör on hetkel täitsa teema! Harjutan nööriga hüppamist, et natuke võhma juurde saada. See on väga mõnus trenn, olen taasavastanud selle ala enda jaoks, lapsepõlves fännasin seda väga. Liigutamiseks pole üldse palju ruumi vaja. Eesti Laulu number pole koreograafiliselt sugugi raske, olen laval lihtsalt ühe asjandusega, isegi tantsijaid pole kaasatud,» lisas laulja.