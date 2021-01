Muusik Synne Valtri avaldas oma esimese raamatu sisu tutvustamise juures, et kirjutas teose seiniste kogemuste põhjal. Ta lisas, et raamatu kirjutamine oli talle esmakordne kogemus, kuid see oli ootamatult meeleolukas rännak nii iseenda lapsepõlves kui ka aktiivsetes lava-aastates. «Avastasin, et olen üks väga õnnelik inimene. Te olete mind nimetanud eeskujuks, ikooniks ja veel mitmete ülistavate nimedega. Ma ei ole ikoon, olen lihtne naine, kes soovib oma elu seada õigele rajale, et elada tulihingeliselt ja õnnelikult,» kirjeldas Valtri.

«Olen raamatu kirjutamisest unistanud mitmeid aastaid, kuid arvasin, et mul pole mitte midagi öelda. Elulooraamatuid kirjutatakse ju siis, kui on juba rohkem aastaid ära elatud. Siis aga pöördus minu poole Jesper Parve, kes arvas, et mul võiks olla nii mõndagi olulist kirja panna. Peale pikka mõtlemist andsin talle jaatava vastuse. Nii see raamat sündiski,» lisas Valtri.

Valtri tunnistas, et laulusõnade ja raamatu teksti kirjutamisel on suunavaks abiks üks oluline märksõna - see on muusika. «Laulusõnade puhul on eelnevalt juba teatud viis mu peas valmis, selle järgi on lihtne joonduda. Ka raamatu loomise puhul oli viis taustaks, sedapuhku üks paari tunni pikkune Youtube keskkonnast leitud soundtrack, milles oli nii romantilisi kui kõrgeid hetki. Trükkisin selle loo saatel lausa tunde,» märkis ta.

«Mulle meeldib see, kui inimesed julgevad asju välja öelda. Minu raamatu kaante vahel pole ainult elulookirjeldus, tekstis on leitav ka teatav filosoofiline tunnetus. Puudutan teemasid, mida olen naisena kuulnud meeste maailmast, olen elu jooksul pikalt töötanud just meeste kollektiivis. See kõik on mulle väga meeldinud, sest mehed on palju rahulikumad. Oma kogemuse põhjal olen palju punkte kirja pannud,» lisas Valtri.

Raamatu autor tõi välja, et ta pole üldistamiste poolt. «Just eile kuulsin, kuidas keegi teatas, et «ah, teil naistel on ju nii.....». Ütlesin kohe selle peale: «stop!». Oma raamatus ma räägin pigem oma seisukohtadest, siiski, minu raamat ju. Paaris kohas olen ka välja öelnud, et mina arvan nii ja te ei pea mulle vastu vaidlema. Eks meil kõigil on oma arvamused,» rääkis ta.

«Olen piisavalt diskreetne inimene ja see raamat pole kindlasti mingite arvete klaarimiseks ega kellegi mustamiseks. Klatšinurk pole see samuti. Kirjutasin seda raamatut kaheksa kuud. Kui öeldakse hetkel, et muusikutel pole koroonaajal midagi teha, siis mul oli väga palju tegemist! Tegelikult, päris hea, et neid esinemisi ei olnud, muidu oleks selle raamatu avaldamine kindlasti edasi lükkunud. Suurem kirjutamine toimus suvel, mu oma aias. Intensiivsed kolm päeva kirjutasin ka Pärnus, oma sõbranna korteris, olin seal täiesti üksi - põletasin küünlaid, kütsin ahju ja muudkui trükkisin,» täpsustas Valtri.

Millised raamatuid loeb Synne Valtri ise kõige parema meelega? «Kindlasti elulooraamatuid. Mul on reeglina üks põhimõte - kui Eestis midagi uut välja antakse, siis ostan ja loen selle kindlasti läbi,» avaldas ta.

Synne Valtri pole kirjutamise kõrvalt ka muusikalist teekonda unarusse jätnud. «Muusikaga on mul samuti kõik hästi. Avaldasime hiljuti albumi. Üks projekt on ka käsil, siiralt loodame selle sõbrapäevaks valmis saada - üks lugu tuleb täiesti teistmoodi,» rääkis muusik raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».