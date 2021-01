Võrust pärit Kati Suun on turundusstrateeg ja meeskonnakoolitaja, kel varnast võtta teisigi igapäevaseid rolle. «Sel aastal on roll «Kati» tegelikult kõige olulisem! Andsin endale eelmise aasta lõpus lubaduse, et aasta esimeses pooles keskendun eelkõige iseendale,» muigas ta.

«Minu kõige olulisemad õpetajad on lapsed. Mul on 13-aastane poeg ja 9-aastane tütar, kes panevad pingutama ja vara ärkama. Nad kutsuvad mind Katiks, ei teagi miks. Tegelikult, see ma olengi,» lisas Suun naerdes.

Suun on avaldanud kaks raamatut. Esimene kandis pealkirja «Ma ei ole hullult lahe», mis on tema isiklik kogemuslugu ja vaimse tervise käsiraamat. Teos aitab inimesel end üles leida. «Inimene võib teha üsna pööraseid asju, et enda sees õiget tunnet üles leida. Kui ta neid tundeid ei leia, siis ta püüab neid tekitada kõige muuga. Mina tundsin ligikaudu kuus aastat, et mu isiklikus elus on justkui midagi puudu - tegin sel hetkel siis hästi palju tööd. Rahutunnet polnud, tahtsin töö ja saavutustega leida mingit õiget asja oma elus. Unustasin ära ühe väga lihtsa asja - see on vaimne taastumine,» kirjeldas ta.

«Kui me teeme füüsilist trenni, siis spordikell me käe peal näitab ära, kui mitu tundi sa taastuma peaksid. Oluline on taastuda ka vaimse pingutuse järel, mina aga põlesin üsna koledalt läbi. Teema pole midagi uut, see on ühiskonnas trend, kõik räägivad sellest. Läksin viis aastat tagasi nende kaebustega arsti juurde. Siis aga öeldi, et mul on bipolaarne meeleoluhäire ja taheti seejuures ka töövõimetus määrata. See lugu on hästi segane, suhtlesin lausa mitme arstiga. Nüüd aastaid hiljem on öeldud, et äkki mul oli hoopis läbipõlemine,» rääkis Suun.

Suun tõsist diagnoosi vastu ei võtnud ja ajas tagasi, et äkki on tema tervisehädad seotud hoopis suure pingega. «Ehitasin tol hetkel oma meeskonnaga Kõue mõisat ülesse, mul oli avatud koolituskodu, olin noor ema, ehitasin projektijuhina mõisakooli üles, samal ajal oli enda koduks 350 m2 majapidamine koos pargi ja aiamaaga - kõik asjad olid lihtsalt korraga! Ilmselt sellest see minu diagnoos tuligi,» lisas ta.

Miks aga sellised saavutused noorele naisele rahuldust ei toonud? «Olen asju alati natuke teistmoodi teinud. Minus on alati olnud sisemist motivatsiooni, et luua ägedaid ja erilisi asju. Mina, kes ma elasin korraga suures majas ja kasvatasin lapsi - uskusin, et mu elu ei saa lihtsalt ainult selline olla. Ometigi tahtsin noorena üldsegi sõjafotograafiks ja reisiajakirjanikuks saada. Hakkasin oma sisemist läbipõlemist hoopis mõisa maalapi peal ketrama,» rääkis Suun, kes elas ja töötas kauni Kõue mõisa valdustes.

«Tunnen, et see oli kahe maailma kokku peksmine, see ei olnud kaugeltki kaunilt kokku valatud. Mul oli puudu selgus, kes ma tegelikult olla tahan ja julgen. Surusin ennast mingisse raami ja need raamid läksid katki. Täna on kõik teistmoodi. Teen taas uusi lahedaid projekte,» tunnistas naine.

Suun on õppinud Tallinna Ülikoolis psühholoogiat, kuid lõpetanud toitlustuskorralduse eriala. Viimasel ajal peamiselt koolitustööde ja turundusstrateegiatega tegelev Suun lisas, et 2020 on olnud parim aasta tema elus. «Tänu sellele, et koroona tõttu teatud tööd ära kukkusid, sain suvel valmis oma teise raamatu, mis kannab pealkirja «Minapildi restart». Kui varasemalt tegelesin peamiselt äriklientide koolitamisega, siis tänavu veebruarist lähen Sisekaitseakadeemiasse õppejõuks, kus räägin vaimsest enesejuhtimisest,» sõnas ta.

«Minu kirjutised on loodud ütlemaks, et kõik ei pea läbi põlema või sama rasket rada läbi tegema. Arvan, et mina poleks saanud lihtsamalt läbi...ju pidin ise selgeks õppima. Mul on vanaisa poolt seto selgroog. Antakse ju ikka nii, nagu inimene kanda jaksab. Olen täna saanud oma raamatute kohta tagasisidet ja need on pakkunud inimestele reaalset tuge,» märkis koolitaja ja autor Kati Suun.