Uue loo «Sinuga» on kirjutanud Lauris Reiniks ning eestikeelsete sõnade autor on Luisa Rõivas. Laulu ametlik video on filmitud kahes riigis paralleelselt, Riias toimusid võtted glamuurses Mustpeade majas ning Eestis filmiti maalilises Keila-Joa lossis. Video režissöör on lätlane Aija Strazdina.

«Seitse aastat on möödunud meie viimasest ühisest koostööst. Toona tegi Lauris Baltikumi projekti - ta andis sama laulu välja kolmes erinevas keeles. Ka sel korral on asi sarnane, konkreetne laul tuli välja ka Lätis ning Leedus,» lisas Värk.

Värk avaldas, et Laurise pakkumine tuli tema jaoks väga õigel hetkel. «Maskis laulja saates osalemine andis palju inspiratsiooni, et uuesti publiku ette astuda. «Sinuga» oma meeldejäävalt kauni viisiga on taas alustamiseks suurepärane valik. Loodetavasti meeldib see kuulajatele samapalju kui meile endile,» märkis ta.

«Lätis on olnud koroonapiirangud palju karmimad, resoluutsemad ja otsusekindlamad kui meil. Laurisel on loo avaldamisega oma kindel eesmärk - ta soovib sellesse keerulisse aega tuua midagi positiivset ja ilusat,» kirjeldas Värk.

Laulja lisas, mis on kauni loo sõnumiks. «See on ühe paari kasvamise lugu. Videos teevad kaasa tantsijad, kes on alustanud koos tantsimist juba pisikesest peale. Suuremad tantsijad on täna abielus ning nad on omavahel kokku saanud just tantsides. Kõik tantsijad on lätlased, mitmekordsed meistrid,» sõnas ta.

«Pikk paus on mulle kindlasti hästi mõjunud. Siinkohal andis Maskisaade muidugi palju julgust, et taas publiku ette tulla. Ootan väga, et lavalaudadel esineda, kuid ma usun, et see on hetkel kõikide lauljate suur soov. Samas, ma väga naudin ka stuudiotööd ja hetkel on suurepärane hetk seda võimalust ära kasutada. Tahan nokitseda ja teha uusi laule, et siis peagi taas esinema asuda,» kirjeldas Värk.

Värk tõi välja, et uus laul «Sinuga» sobib ideaalset ka saabuva sõbrapäeva tähistamiseks. «See on selleks lausa ideaalne! Võite kallimale seda lugu lasta, kuid veelgi parem - võite ka ise esitada. Kui te laulate ise, siis võite video ka mulle saata, oleksin väga huvitatud,» muigas ta.