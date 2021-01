Võido tunnistas, et tema suurimaks inspiratsiooniallikaks on Norra loodus, skandinaaviapärasus tervikuna, samuti ka minimalism. «Need on karges kliimas välja mõeldud rõivad. Kõik keskendub äärmiselt krõbedale ilmale ja kuidas end selles keskkonnas rõivakandjana hästi tunda. Hetkel valmistan kõik oma tooted ise. See seab mulle ajaliselt teatud piirangud ja seetõttu on mu kliendid valdavalt Eestist. Loodan, et kui ma ühel päeval leian endale õiged tootjad, siis saan ka välisturgudele liikuda. Olen selliseid tootjaid kaua otsinud, lihtsalt pole hetkel head kvaliteeti leidnud,» sõnas ta.

Kuidas noor disainer jõudis oma brändini? «Mõtlesin aastaid, kas kasutada kaubamärgi juures oma eesnime. Kui see nimi on juba külge pandud, siis tuleb sinna ka nägu ja nimi taha, siis on see kaugel ebaisiklikkusest. Brändini jõudsin loomulikult, ma nimelt soovisin olla oma aja ja tegemiste peremees. Kogu pingutus on olnud seda kõike väärt! Mu ümber on olnud ka palju innustavad inimesi, teiste hulgas armsaks saanud praktikaettevõtte asutaja. Just tema julgustas mind oma ettevõtet looma....manitses veel, et ma ei peaks enam nende juures töötama. Olen oma brändiga olnud nüüdseks juba kolm aastat, kuid siiamaani koban ja õpin. Tuleb aru saada, kuidas see tegelikult kõik töötab ja käib. Kõige parem on asja juures see, et saan elada omas rütmis,» lisas ta.

Neiu usub täna, et kõige suurema hoo sai ta sisse tänu saami kultuurile ja keskkonnale. «Saamid on nii fantastilised inimesed! Nende keskel oli tore kasvada suuremaks, julgemaks ja paremaks. Kui mul pole seda kogemust, siis väga kahtlen, kas oleksin täna omaettevõtmisega just sellises järgus, sellisel rajal,» kirjeldas ta tunnustavalt.

Hertta kollektsiooni hitttoodeteks on mantlid ja kindad, kuid disainer toob turule järjest uusi katsetusi. «Kõigepealt tulid mantlid. Sealt edasi hakkasin tootma kindaid, mis on valmistatud mantli jääkidest. Olen igal aastal soovinud pakkuda uusi artikleid, näiteks olen tootnud ka kõrvaklappe, sallkraesid, kampsuneid ja kleite. Isegi pulmarõivaid olen teinud. Võtan hea meelega vastu ka eritellimusi, need on mulle alati väga põnevad väljakutsed, see on hea vaheldus tavatöödele,» sõnas ta.

«Mina leian, et kui ettevõtte tootmine jääb kõrgele kvaliteedi tasemele, siis selle asemel, et pidevalt uusi artikleid turule tuua, tegeleb see bränd hoopis oma olemasolevate toodete arendamise ja täiustamisega. See on aeglasema moe suund ja see meeldib ka mulle. Kindlasti on selline mõtlemine ka jätkusuutlik,» lisas Võido.

Mida noor moelooja ütleb nendele, kes soovivad iga hooaeg osta endale uusi rõivaid? «Kui te väga tahate....siis palun väga. Mina soovitan aga kõige esmalt panustada rõivaste kvaliteedile, eelkõige keskenduda kestvatele asjadele. Kandke oma rõivaste eest ka head hoolt, vajadusel parandage neid. Kui sa oled oma lemmiku esinduskampsuni ribadeks kandud, siis saad seda hiljem kodus edasi kanda ja lõpuks ka maale viia! Jah, minu soovitus siis - kandke oma rõivad ribadeks,» lisas Võido rõõmsalt. «Mul on mõtteviis, mis kannab endas ideed «Hällist hälli». See tähendab, et toode ringleb - sa valmistad midagi, hiljem töötled ümber ja sel on lõpuks olemas ka oma «surnuaed». See on ka üks põhjus, miks ma kasutan täna lambavillast materjale. Sa võid villa ka rahulikult maha matta, ta lihtsalt kõduneb aja jooksul ära. Minu soov on see, et kui mu toodetud rõivad saavad omanike poolt kantud, siis ma saan need hiljem taas materjaliks käidelda,» tunnistas ta.