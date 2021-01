Eesti Metsaseltsil algas kampaania «Metsas on tulevik», mille eesmärk on tutvustada noortele metsandust ja julgustada neid kaasa lööma keskkonnaprobleemide lahendamisel. Koostöös «Tagasi kooli» programmiga kingitakse koolidele 100 digitundi, kus põhi- ja keskkooli lõpetajad saavad ülevaate metsanduse ja puidu väärindamisega seotud erialadest ja võimalustest. Kõikide digitunni tellinud klasside vahel loositakse välja põnev metsamatk koos Wanderlusti matkajuhtidega.

«Metsas on tulevik» algatuse teejuht on tuntud muusik Reigo Ahven. «Olen sotsiaalmeedias ja peavoolu meedias näinud metsa teemadel tohutut vastandumist! Siin on konflikt olukorras, kus tegelikult on ju olemas koostöövõimalus ja väga hea võimekus. Mind hakkas see konflikt väsitama. Soetasin viissada kuuseistikut ja võtsin ühendust RMK'ga. Tegin ettepaneku, et tuleme sõpradega ja istutame Tartumaa metsadesse need istikud maha. Külmetasime end küll kringliks, kuid saime teada, kui keeruline või lihtne on metsa istutamine - mida selleks tuleb teha ja miks metsa tänapäeval just nii majandatakse. Üleüldse, saime kogu protsessist natuke laiema pildi ette,» lisas Ahven.

Ahven kirjeldas, kuidas toimus tema esimene kokkupuude metsamaailmaga. «Mina jõudsin esimest korda metsa koos oma isaga. Mu vanaisa oli jahimees ja väikemetsa omanik, ta andis teadmised üle minu isale ja mingil hetkel lohistas ka minu isa mind metsa kaasa. Mind õpetati metsa mitte kartma, sain palju kasulikke ja huvitavaid teadmisi metsaelu ja metsamajanduse algtõdede kohta,» lisas muusik.

Ahven tegi möödunud suvel Eestile ringi peale ja kohtus erinevate noorte tegijatega, kes on juba valinud oma missiooniks metsa hoidmise, kaitsmise ning targa väärindamise. Ahvena reisist valmis 10-osaline lühilugude sari, mis jagavad hüva nõu metsamajandusega seonduvast. Ahvena sõnul lõppesid kõik 10 kohtumist metsas, puidufirmades ja ülikoolides tema jaoks ahaa-efektiga. «Lühilugude sarja eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine. Iga väitlus on seda parem, kui mõlemad osapooled on kursis vaidlusaluse temaatikaga. Ehkki olen ise väikemetsaomanik ja suur loodusesõber, sain nüüd aru, kui vähe me tegelikult teame oma metsast – istutamisest, kasvatamisest, langetamisest ja väärindamisest. Sellest, kui rikkalikud võimalused peituvad seal keskkonna probleemide lahendamiseks ning majanduse, turismi ja parema elukeskkonna arendamiseks,» lausus Ahven.

«Tegime teemadele laia ringi peale, muuhulgas keskendusime ka näiteks harvesteri juhi töödele. Nendest videotest paljastus huvitav asjaolu. Selleks, et keegi saaks minna nii suure ja võimsa masinaga metsa üles töötama, on tal vaja õppida kuus aastat! Sellistele spetsialistidele vaadatakse igas olukorras peale kui kriminaalile ja minu hinnangul on see ebaõiglane. Nende inimeste elu ja töö sõltub otseselt metsa tervisest. On vale väita, et nad metsast ei hooli, see teeb minu meelest liiga neile. Olles nende teemadega süvitsi läinud, siis näen, et metsa saab majandada väga erinevalt,» kirjeldas Ahven.

Tuntud muusik tunneb siirast rõõmu fakti üle, et väga paljud noored on teadlikult läinud õppima metsaerialasid, et juba varakult tahtnud siduda kogu oma tuleviku metsaga. «Nad on valiku üle uhked, teevad oma tööd vastutustunde ja uhkusega, sest näevad metsi meie planeedi kopsudena, loodusliku mitmekesisuse seifina, keskkonnasäästlike ehitusmaterjalide laona ja meie vaimse tasakaalu patareina. Nad tajuvad, et metsas on tõesti tulevik,» avaldas ta.