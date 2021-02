Kas nädalane puhkus aitab ka päriselt välja puhata?

Enamasti on just aasta algus see periood, mil meie ülemused ootavad, et me planeeriks ära käesoleva aasta puhkusepäevad. Tihti tuleb aga sellise teema peale mõeldes nii palju mõtteid ja küsimusi - kuidas siis oleks kõige targem oma puhkuseperioodid aasta lõikes ära jaotada.

Värbamisspetsialist Ketlin Kasak andis nõu, kas nädal aega puhkust võib olla töötaja jaoks piisav mahalaadimise aeg? «Kui ei ole muud võimalust, siis ka juba nädal aitab väga hästi. Aga kui vähegi võimalik, siis ma lükkaksin korraliku puhkuse pikema perioodi peale,» sõnas ta.

«On tehtud erinevaid uuringuid, mis väidavad, et kolmenädalane puhkus on kõige parem. Kahjuks paljude jaoks on see vaid hea unistus. Kui on aga tõeliselt raske ja keeruline periood sul käsil, siis juba nädal aitab ka kindlasti palju kaasa,» märkis Kasak.

Paljudele eestlastele on omane, et kui tuleb nädalavahetus, siis hakatakse hoopis kodurindel kõvasti rassima ja majapidamistöid tegema. Kas see aitab töönädalast välja puhata? «Inimesed puhkavad väga erinevalt! Kuid kindlasti käib puhkuse alla korralik magamine. Pikk uni on ülioluline, see on minu silmis kõige parem ravi üldse. Kui su töö on intensiivne, siis nädalavahetust tuleks võtta välja magamiseks. Muidugi, sa võid ka rassida! Mõned inimesed lausa usuvad, et energia toodab energiat. Jah, ma olen sellega nõus, kuid kõigil pole see ühtemoodi. Tuleks võtta vähemalt üks selline päev, mil viskad jalad seinale ja naudid olemist. Ükskõik, milline inimene sa ka ei ole, ühe päeva peaks võtma nädalas vaid iseendale,» lisas ta.

Kuidas üldse aru saada, et sul on puhkust tarvis? «Puhkust vajavad inimesed on oluliselt närvilisemad, nad ei oska oma vaimule puhkust ja rahu anda,» kirjeldas Kasak.

«Ma ise võtsin möödunud kevade eriolukorra ajal kuu aega puhkust. Olen väikeettevõtja ja firma kuue aastase tegutsemisaasta jooksul polnud ma kordagi päriselt puhanud. See kuu aega mõjus mulle nii hästi. Naasesin tööasjade juurde rahulikul meelel, olin värske ja palju parem juht. Inimesed imestasid, mis minuga juhtunud on. Sain korraliku maitse suhu, kui tähtis on puhata. Olen olnud kogu aeg täielik töönarkomaan, kuid kriis tuli mind kindlasti õpetama. Ütlen ka siinkohal edasi kõigile - palun võtke aega puhkuseks,» lisas ta.

Millal on puhkamiseks aga kõige õigem aeg? «Oma karjääri jooksul olen tõdenud, et parim asi on kollektiivpuhkus! See on hea nii tööandja kui ka töötajate poole pealt. Siin on üks hea põhjus - kui sa lähed üksi puhkusele, siis töö läheb ju ikka kõik edasi - tuled puhkuselt tagasi ja sul on stress topelttöö pärast. Kui aga kollektiivne puhkus pole võimalik lahendus, siis soovitan puhkused jagada mitmeks osaks. Mingi osa võiks olla puhatud suvel. Seejärel mõelda, millised su lemmikaastaajad on ja planeerida osa puhkust ka sellesse perioodi,» märkis Kasak.