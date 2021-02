Suured tüdrukud Eesti Laulu eel: kõige tähtsam on see, mis toimub laval!

Lisaks sellele, et juttu jätkus nii Eesti Laulu kui muudel teemadel, saime Dagmarit tänada kaunite signaatuurkõllide eest, mis ta on isiklikult sisse laulnud raadio Elmar eetriprogrammi jaoks. Kui terava kõrvaga kuulaja nüüd järgmisel korral eetris tunnuskõlli kuuleb, siis teab, kelle kaunis hääl seal kõlab.

«Suur tänu märkamise ja tänu eest! Need on tõesti nii ägedad kõllid....ja kõlavad väga kihvtilt. Selles osas sai väga hea töö ära tehtud,» lisas Dagmar Oja rõõmsalt.

Vilgats ja Oja tegid juttu, et neid on nii mõnigi kord sarnase välimuse tõttu õdedeks peetud. «Meil oma ringkonnas liigub isegi nali ringi - meile öeldakse «õed tihedad». Küllap me need siis ka veidike oleme,» tunnistas Oja.

«Meile ei öelda, et «Oja ja Vilgats». Kutsutakse pigem Dagmariks ja Vilgatsiks. Kui mind kutsutakse Kaireks, siis on veidi kummaline kuulata,» naeris Vilgats.

Lauljad avaldasid, kuidas nad kibekiirel perioodil Eesti Lauluks ette valmistavad. «Harjutamist on nii palju! Käisime hiljuti koolitusel, et saada veel paremateks lauljateks. Peale seda koolitust on enesetunne küll selline, et mis lauljad me üldse enne olime!? Uus ajaarvamine hakkas eilsest,» täpsustas Vilgats. «Ka mina tunnen sama - nüüd siit edasi on siis vaid targalt laulmine,» lisas Oja.

Vilgats jagas paar kommentaari Eesti Laulu poolfinalistide laulude teemal. «Üldine tase on väga hea ja värvikas. Päris paljud lood on sellised, mis mulle tõsiselt meeldivad. Üks meeldib mulle rohkem kui teised, kahjuks ei tule mul hetkel selle artisti nimi meelde,» muigas ta.

«Eesti laulul on kõige tähtsam see, mis hakkab laval toimuma! Üüratule imago muutmisele ega enneolematule lavashow'le me panustanud ei ole. Ometigi võtame ette midagi sellist, mida varem korda saatnud pole. Meil on õnneks palju häid abilisi ja oleme ka üksjagu harjutamist teinud. Ka vokaalsele kvaliteedile panustame kõvasti,» lisas Vilgats.

Oja märkis, et vaatamata sellele, et Eesti Laulu laval on aastatepikkune esinemiskogemus, on tänavune ülesastumine hoopis teise maiguga. «Närv on sees, oleme nüüd ise ju eesliinil. Taustalauljana pole see närv sugugi suur olnud, nüüd on suurem vastutus kanda. Kuid tean, et saame väga hästi hakkama,» sõnas ta.

«Olgem ausad, taustalauljana esinemine on paras mugavustsooni teema. Seal sa ju kogu act'i eest ei vastuta. Sinu ainus ülesanne on taustapartii hoidmine ning heas vokaalses vormis püsimine...ja juba ongi kõik hästi! Ka meil on nüüd laval taustalauljad kaasatud - nad on kõige paremad, läheme proovidest alati heatujulistena ära. Nad on innustavad, meil saab koos nii palju nalja ja lisaks on neil ka suurepärane vokaalne kvaliteet,» rääkis Vilgats.

Suured tüdrukud esitavad Eesti Laulu laval lugu «Heaven's Not That Far Tonight». Loo autor Koit Toome on tänaseks laulu arenguga rahul ja igapäevaselt enam esituskavasse ei sekku. «Nüüd on ta rahumeelselt laulu meile üle andnud. Kui meil oli veel salvestusperiood, siis rääkis ta palju kaasa - ta oli kuri iga pisikese detaili juures, need mängisid tema jaoks suurt rolli. Tegelikult, olime tema kommentaaridega ka igati nõus, need olid väga kasulikud. Enam ta pole norinud meiega,» lisas Vilgats.