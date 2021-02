Lenna Kuurmaa pisikese beebi kõrvalt: kõik on hästi ja läheb veel kindlasti palju paremaks!

Lenna Kuurmaa on tagasi pisikeselt puhkuselt ja jätkas taas saatejuhina raadio Elmar saates «Manna ja Lenna». Kogemusi ja kauneid emotsioone nüüdsest veelgi rohkem, sest lauljatar on eelmise aasta lõpust kolme imearmsa lapse ema. Kuurmaa avaldas, kuidas sujuvad tegemised pisipoja Kusti kõrvalt. «Ütleks, et väga hästi läheb. Uue olukorraga harjumine ja sisseelamine võtsid küll veidi aega. Ausalt öeldes, eelmisest rasedusest on möödas ju ikkagi viis aastat. See on paras aeg selleks, et asju tuleb taas meelde tuletada - kuidas neid mähkmeid vahetada, beebit hoida ja kõik sellised toimetused,» muigas Kuurmaa.

«Praegu on mul juba päris hea olla, kuid kindlasti läheb veel palju paremaks! Kuu vanuse beebi kõrvalt olin ikka päris väsinud. Öise ärkamisega polnud harjunud - kui seda teha pikka aega järjest, siis hakkas see vaikselt ka minu organismile mõjuma. Alguses oli muidugi adrenaliin nii laes, et läheks kasvõi läbi seina...see energia muidugi peagi rauges. Mul hakkasid valutama käed ja randmed, sest korraga oli koormus sellises kohas, mida polnud aastaid kogenud,» rääkis Kuurmaa.

«Ega päris nii ei ole, et beebi lihtsalt tudub ja on vaikselt. Oskab ikka kisada ka! Õnneks on suuremad lapsed uue eluoluga kenasti ära harjunud ja näiteks öösel nad beebi nutmist ei kuulegi. Päeval käib tüdrukutel omavaheline võistlemine selle nimel, kes saab vennakesega rohkem tegeleda...nad tahavad väga nunnutada teda,» lisas ta.

Kuurmaa tegi juttu, kuidas elukaaslane Lauri on isarolliga harjunud. «Ta vist alles tegeleb selle harjumisega. Tema jaoks on kõik uus ja esmakordne. Kuid ta tuleb väga hästi toime! Mida päev edasi, seda kindlamana ta end tunneb. Kui ta tegeleb pojaga, siis on ta täiesti teine inimene - nii pehme,» lisas ta.

Kuurmaa meenutas ka viimase raseduse kogemusi ja tundeid. «Poissi oodates oli süda rohkem paha kui tüdrukuid oodates - seda just esimestel kuudel. Kuid see läks üsna kiiresti üle. Pigem ütleks, et kogu beebiootus läks libedalt ja valutult. Erilisi erisusi, raskusi ja kõrvalekaldeid ma ei täheldanud,» lisas ta.

Rasedusjärgsete ülekilode üle Kuurmaa ei kurda. «Mu vanemad on andnud mulle ilmselt hea paketi kaasa. Ka eelmiste lastega polnud probleemi, et kuidas rasedusaegsetest kilodest lahti saada. Minul on kogemus, et lapse sünni ja imetusajaga lähevad need kilod lausa möödaminnes. Lisaks kõigele, lapsega on ju nii palju askeldamist. Poiss on muidugi ka päris raske...hantel on mul kogu aeg käes,» naeris muusik.