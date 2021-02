Nedsaja küla bändi uus lugu «Seda veel ei tea» tuli välja paar päeva tagasi ja huvilised on sellega saanud tutvuda tänu ansambli sotsiaalmeedia kanalile. Laulule on eelnenud ka korralik eeltutvustus. «Selle looga anname teada, et kevadel on ilmumas meie uus plaat,» sõnas Andreller.

Värske singli juurde toodeti ka suurejooneline videomaterjal. «See video on olnud kõige suurem töö, mida bändina oleme ette võtnud,» sõnas Andreller. «Filmisime klippi kaks päeva, osales mitmeid näitlejaid ja kaasatud olid isegi hobused,» lisas ta.

«Oleme ka varem videomaterjale avaldanud, kuid need on olnud oluliselt lihtsamate killast. On näiteks üks video, kus istume kolmekesi lõkke ääres, lisaks sellele on üks animeeritud klipp toodetud. Värske singli lugu oli laiahaardeline ja tekitas silme ette küllaltki kindla pildi, nii otsustasimegi suurema video kasuks,» täpsustas Hunt.

Uus video on mahutatud nelja minuti sisse, kuid materjali sees esitatud lugu jookseb läbi pikema perioodi. «Iga üks saab ise enda jaoks selle loo ajalist mõõdet ette kujutada. Oleme sellega palju vaeva näinud,» sõnas Hunt.

«Algselt valmis lugu inglisekeelsena, kuid Toomas Valk tõlkis selle eestikeelseks. Leidsime, et nii jõuab sõnum kuulajatele paremini kohale. Ka muusikalise poole pealt on asi tublisti edasi arendatud. Eriti, kui kuulata sügisel harjutatud versiooni ja tänast lõpptulemust. Ise oleme päris rahul,» lisas Hunt.

Andreller jagas, et kevadel ilmuvale plaadile tulevad nii eestikeelsed, setokeelsed kui ka inglisekeelsed lood. «Materjali hulgas on peamiselt omalooming, lisaks on ka rahvalikke lugusid. Ka Aapo Ilves on kirjutanud mõned tekstid,» lisas ta. «Ma ise kirjutan valdavalt inglise keeles, sest nii saan paremini avaldada, mida mõtlen,» täpsustas ta.