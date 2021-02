Abikaasadest ettevõtjad kirjeldasid, kuid nad kriisi ajal oma firma tegevuse uuele kursile suunasid. «Kõik toimis nii hästi, kuid rahavoog lihtsalt katkes ühe päevaga. Mäletan seda nii hästi! Veel möödunud aasta märtsi alguses oli meil mitmeid ilusaid ja suuri plaane....kuid korraga tulid teated ostukeskuste ning koolide ajutise sulgemise kohta. Sain aru, et kaheksakümmend protsenti meie käibest pidi langema lähinädalate jooksul. Meie ärimudel oli eelnevalt väga lihtne - tooted olid müügis just kohalikes kauplustes, mitmed olid aga suunatud turistidele,» sõnas Tarieli.

Pereisa lisas, et tema hinnangul ei tohi ühegi kriisi ajal käed rüppesse jääda, tegutsema tuleb asuda kohe. «Sain aru, et tuleb kiiresti midagi ette võtta! Kohe esimesel päeval panime sotsiaalmeediasse üles infopostituse ja hakkasime otsima erinevaid koostöölahendusi. Hakkasime vastu võtma tellimustöid, mida varem polnud üldse teinud. Oli vaja teha mitmeid kompromisse. Oli keeruline aeg, kuid see liitis meid perena veelgi enam. Lisaks sellele, raske periood andis meile tõuke liikuda edasi, kas või see, et avaldasime raamatu,» sõnas ta.

Abikaasade ühine raamat kannab pealkirja «Hallo, 80ndad!». Raamatus on kirjeldatud 72 asja või nähtust kaheksakümnendatest. Lisaks sellele, igat lehekülge kaunistavad detailsed ja fantaasiarikkad joonistused. «Raamatu avaldamise mõte oli meil juba ammu, lihtsalt ei võtnud seda asja ette, selle tegemine on ju väga suur töö. Mõtlesin alguses, et mina kirjutan tekstid nädalalaga ja Olivia saab joonistused valmis kahe nädalaga. Reaalsus oli see, et tekstid valmisid kuu jooksul ja joonistused said viimistletud kahe kuuga. Ja see töö oli lausa palehigis! Õnneks oleme saanud oma tööle vaid väga positiivset tagasisidet,» sõnas Tarieli, kes lisas, et raamat on pühendatud nende tütar Mikale.

«Kriis oli hea, see motiveeris meid tegutsema. Oleme muidu väga laisad ja mugavad inimesed. Tegelikult on nii hea meel, et oleme oma töö saanud nii seada, et oleme oma tegemistes küllaltki vabad. Meie jaoks pole probleem see, et keset tööpäeva hoopis välja grillima minna,» muigas Olivia.

Olivia ja Tarieli on rõõmsad lapsevanemad oma kolmeaastasele tütrele Mikale. «Aina põnevamaks läheb meil! Saime lapsevanemateks küll küllaltki hilja, kuid samas oleme väga rõõmsad, et saime olla üle kümne aasta vaid kahekesi - nii saime pühenduda ka üksteisele, õppida teineteist paremini tundma. Nüüd oleme koos tütar Mikaga ja see on uskumatu, mida ta on meie ellu toonud. Kui inimesed ütlevad, et lapse sünd muudab...siis see on vaid väga pehmelt öeldud. Mina olen muutunud palju kannatlikumaks ja rahulikumaks. Olivias on veelgi enam kasvanud hooliv ja toetav suhtumine, mis on emale muidugi väga loomulik,» sõnas Tarieli.

Tütar Mikale meeldib üle kõige joonistada, lisaks sellele koos vanematega mängida ja naljatleda. «Ma joonistan juba paremini kui emme! Mulle meeldib koos emmega joonistada ja mängida. Ehitame näiteks onni koos! Issi laulab ja teeb palju nalju, mina aga naeran kõige rohkem. Süüa teevad nii emme kui issi, kuid kõige parem toit on sushi ja seda me ostame hoopis poest,» kirjeldas pisike Mika.

«Tarieli on super isa. Ta paneb meid kõiki naerma ja tantsima - ta on meie pere kõige positiivsem pool! Hoolib meist nii palju, kingib meile lilli...ütlen ausalt, Mika väimehel saab olema väga raske,» naeris pereema Olivia.

Perekond rääkis ka oma unistustest. «Tahame koos kosmosesse lennata! Tegelikult, oleme Oliviaga mõelnud, et unistused ei saa olla ülemäära suured. Sa pead olema küll realist, kuid sa võid alati seada endale mingid eesmärgid ja vaikselt nende poole pürgida. Meie senised unistused on kõik täide läinud - meil olid ilusad pulmad, saime endale kena kodu, lõime oma ettevõtte....ja muidugi, soovisime, et meie ellu tuleks laps. Kõik liigub selles suunas, mida ise soovime,» sõnas pereisa.

«Meil on veel üks suur unistus. Soovime Mikale näidata maailma, see on nii tähtis ühe isiksuse kujunemisel. Loodame, et olukord maailmas läheb paremaks ja saame talle erinevaid kultuure ja paiku tutvustada,» lisas kolmeaastase tüdruku isa Tarieli Lipartia.

Mika Lipartia, Tarieli Lipartia, Mari-Liis Männik ja Olivia Lipartia FOTO: Raadio Elmar