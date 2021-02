Sel suvel jõuab publiku ette rockooper «Johnny», mille muusika on loodud suurmeistrite Olav Ehala, Margus Kappeli, Jaanus Nõgisto ja Peeter Volkonski poolt.

Kahes vaatuses mängitav «Johnny» on ajatu lugu nooruse püüust leida oma tee ja oma tõde. Ain Mäeotsa lavastatud tüki peaosades astuvad üles Franz Malmsten ja Liis Lass.

Lass avaldas, et rockooperi raames on alustatud esimese loo salvestusega. «Oleme sellele laulule tootnud ka videomaterjali. Teater on ju teadupärast kaduv kunst - tänu videole jääb kogemusest ilus mälestus alles,» sõnas ta.

«Suurem tööprotsess on muidugi alles ees! Kevadel alustame muusikaproovidega ja suve alguses läheme sujuvalt üle lavaproovidele. Pikem sisseelamise protsess on tegelikult päris huvitav. Rolli ma ei saa veel konkreetset luua, kuid ma saan mõtiskleda üldise teema üle. Näiteks sellele, kuidas antud lavastus meie praegusesse maastikku sobitub. Loodan, et tekib piisavalt liha luudele, enne kui kõik proovide käigus laua taha istume,» sõnas näitleja.

Rockooperi peaosatäitjana üles astuv Lass ennast ennast muusikuks ei pea, nimetades end tagasihoidlikult laulvaks näitlejaks. «Enamus meie trupist on ju tegelikult näitlejad ja mitte lauljad...oleme lihtsalt kõik musikaalsed. Eks näis, mida kevadised muusikaproovid meiega teevad. Ma ei ütleks, et need selga hakkavad murdma, kuid päris kergelt me sellest protsessist läbi ei lähe. Peame palju tööd tegema, sest muusika on väga väljakutsuv,» lisas ta.

«Käisime juba Tallinna Linnahalli Matrix Helistuudios salvestamas. Tegemist on väga avara stuudioga, milles on ühtaegu vana aja vabaduse hõngu. Kohal oli ka Olav Ehala. Minul on aukartus suurte heliloojate eest, olen alandlik ja annan endast parima,» sõnas Lass.

Stuudios lauldi sisse lugu «Laul surnud linnust». «Salvestus läks nii, et kuna ma olen näitleja, siis tegin näo, et olen väga enesekindel. Mõtlesin siis, et täna mängin lauljat. Kui aus olla, siis pika peale pettis ära. Kõik läks väga kenasti ja toredalt. Meil on suurepärane meeskond. Libreto eest vastutab Mihkel Truman, tema veab projekti ja on kogu tiimi ees väga toetav. Mul ei ole kordagi olnud tunnet, et olen üksi lahingusse minemas. Tegemist on väga vinge kogemusega,» rääkis näitleja.