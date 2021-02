Noor lauljatar Beatrice: kui te midagi väga tahate, tehke see asi lihtsalt ära!

Beatrice tunnistas, et laulmine on tal sügaval hinges ja tal on pidevalt olnud tunne, et soovib selle alaga rohkem tegeleda. «Tuleb muidugi lisada, et nii lihtsalt need asjad ei käi. Artistiks kujunemine on teatavasti pikk protsess. Kõik algab heast meeskonnast....ja selle kokkupanemine on päris raske ülesanne. Tänu oma isale sain kokku produtsent Vahur Valgmaaga, tema juures hakkasin oma esimest lugu salvestama,» sõnas ta. Laulja lisas, et lugude salvestamine pole tema jaoks kontimurdev ülesanne, küll aga on videoklipid need, mis temalt kõige rohkem aega võtavad.