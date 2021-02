Tänulikkus teeb sind rahulikumaks, parandab suhteid ning toob hea une

Me ei pruugi märgata seda iga päev, kuid meie ümber on nii palju, mille üle siiralt tänulikud olla. Tänuliku meelega teeme enda ümber olevaid inimesi õnnelikumaks, kuid mis peamine - see mõjutab ka meie enda meeleseisundit vaid positiivsema suunas.

«Ma tean enda kogemusest rääkida. Tänulik ellusuhtumine on mu elu palju paremaks muutnud. Olen rahulikum, mul on palju parem uni, suudan mõelda paremaid mõtteid ja keskenduda pigem positiivsetele asjadele. Ka suhted on märkimisväärselt paremaks muutnud - nii laste kui ka elukaaslasega,» kirjeldas Pettinen.

Raamatu «Tänulikkus Sinu Õnne Võti» autor tõmbab võrdusmärgi tänulikkuse ja hea tunde vahele. «Kui me oleme tänulikud, siis meil tekib hea tunne. Kui sa keskendud iga päev sellele, mis on hästi, siis sa tunned end ka ise hästi,» mõtiskles ta.

Pettien rääkis, et tema hommikud algavad kirjutamisega. Naine paneb paberile, mille eest ta tänulik on. «Panen kirja järgmiselt: «olen tänulik ja õnnelik nüüd, sest....». Loetlen üles need mõtted, mille eest hetkel tänulik olen. Need on teinekord päris lihtsad asjad. Näiteks, et mul on toit laual, katus pea kohal ning sissetulek olemas. Iga üks võib ise kirja panna just need asjad, mis talle endale olulised tunduvad,» sõnas ta.

«Kõige hea avastamine peaks kulgema mõnusas voolamises. Sa lihtsalt vaata enda ümber ja hakka ise märkama. See ei peaks tulema sundimisena - et nüüd pean olema tänulik just selle ja selle eest. Tänulikkuse mõte on see, et sa tunneks end hästi,» sõnas naine.

Õnnelikuks olemine on harjutamise asi. Isegi, kui meil on käsil keeruline periood, ei aita tusane olek sellele sugugi kaasa. «Ka raskes olukorras, keskendun võimalustele ja positiivsetele asjadele. Kõik hea hakkab siis ise ellu voolama,» lisas Pettinen.

«Isegi nädalasel praktiseerimisel võid sa hakata märkama muutusi! See on sisemine töö iseendaga. Muidugi on tore, kui sa ka ilusaid asju teistele välja ütled - see tekitab kõigis hea tunde ning hakkab tööle lumepalli efekt. Sama kehtib ka laste puhul, nad ju jäljendavad meid. Kui teed ilusaid ja südamlikke asju ees, hakkavad ka nemad on suhtumist selles suunas muutma,» sõnas Heike Pettinen.