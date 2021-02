Arvuti on tolmune? Just nii on seda õige puhastada!

Ilmselt on paljud arvuti kasutajad kuulnud oma tehnikat huugavat või undavat häält tegemas. Spetsialist Alar Randoja selgitas, et sellise hääle põhjuseid võib olla mitmeid, kuid üheks määrajaks võib pidada ka üleliigset tolmu kogust, mis tahab eemaldamist.

«Arvuti puhastamisest on alati abi. Tolm koguneb pigem lauaarvutitele, õnneks sülearvutid on tänapäeval juba paremini ehitatud - nende õhuvõtt on teistlaadi, kui oli seda varasematel mudelitel,» sõnas mees.

Randoja lisas, et lauaarvutitele on mõistlik regulaarselt puhastushooldust teha. «Mu enda peres on kaks sellist masinat, mida võtan vähemalt kaks korda aastas lahti, et seest korralikult puhastada. Protsessori ja toiteploki ventilaatorisse koguneb ikka päris korralikult tolmu! Seda on väga mõistlik sealt aegajalt eemaldada,» rääkis ta.

Spetsialist andis nõu, milline puhastamise tehnika on kõige efektiivsem. «Tegelikult on neid võimalikke variante lausa mitu. Müügil on spetsiaalsed suruõhuballoonid. Kui arvuti on lahti võetud, siis ballooni otsa käib pisikene torukene, mille saab suunata vajalikku kohta. Nii saategi tolmu sõna otseses mõttes välja puhuda,» lisas ta.

«Loomulikult saab puhastustööd teha ka tolmuimejaga, kuid see on riskantne tegu! Sa mitte iial ei tea, mil võib tolmuimeja toru pihta minna mõnele väga delikaatsele osale - see osa võib puruneda ja pärast enam mitte tööd teha. Kõige paremad töövahendid on suruõhk ja väike harjake, nende abil saab tehnika kindlasti puhtaks teha,» sõnas Randoja. Ta lisas, et antud abivahendeid võib kasutada ka klaviatuuride ning hiirte puhastamisel.

Sülearvuti puhastamise intervall sõltub suuresti sellest, kuidas sa oma seadet igapäevaselt kasutad ja hoiad. «Kui sa hoiad sülearvutit töövälisel ajal korralikult koti sees, siis ilmselgelt seade nii palju tolmu ei kogu. Sülearvutit on oluliselt lihtsam puhastada kui lauaarvutit - sa ei pea seda lahti võtma. Siin töötab samuti suruõhu tehnika väga hästi. Saab muidugi puhastada ka tolmuimeja väikese otsikuga - siin on seda tehnikat turvalisem kasutada, sest sa ei pääse õrnadele osadele ligi. Siiski tasub meeles pidada, et tolmuimejat ei tohiks kasutada klaviatuuril, kehvemal juhul võid sa mõne klahvi sealt ära tõmmata,» muigas Randoja.

«Kui sulle tundub, et arvuti hakkab liigselt kuumaks minema ja see undab juba imeliku häälega, siis oleks mõistlik pöörduda mõne spetsialisti poole. Seda siis juhul, kui sa koduste vahendite enam hakkama ei saa,» sõnas Randoja.

Mees lisas, et puhastuskeemia mõttes on kaubandusvõrgus saadaval spetsiaalsed vahendid. «Oluline on see, et sa piserdad vahendit eelnevalt lapile ja siis alles lähened tehnikale. Pole kuigi mõistlik märga arvutile ligi lasta. On olemas ka ekraanide ja klaviatuuride puhastamiseks mõeldud vahud, need on üldjuhul elektroonika poodides kenasti saadaval - pole õnneks ka kuigi kallid ja kulub korraga väga väheses koguses. Spetsiaalsed puhastusvahud on kindlasti paremad, kui mis tahes suvaline seebivesi. Vahtude abil saab hooldada nii hiiri, klaviatuure kui ka ekraane,» rääkis ta. «Lisaks sellele on olemas ka pehmed lapid, mida saab kasutada monitoride hoolduseks,» lisas ta.

«Klaviatuuri tuleks puhastada nii, et ka klahvide servad saaksid puhtaks. Iga inimese nahk eraldab niiskust ja rasu, mis jääb ka klahvide külge. Tänu rasule koguneb tolm ja klahvide servadesse võivad jääda inetud randid. Kuidas seda nüüd puhastada? Kõigepealt, lülitage arvuti kindlasti välja! Istuge rahulikult maha ja võta kätte vatitikk koos puhastusvedelikuga. Tee vatitikk niiskeks, suru niiske vedelik välja ja puhasta ükshaaval iga klahvi sein. See on ka väga hea teraapiline tegevus,» rääkis Randoja.