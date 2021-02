Aasta elektroonikaalbumi «Hüperruum» produtseerimiseks kulus kolm aastat

«Mulle hakkab alles praegu kohale jõudma, et album sellise suure tunnustuse sai. Kui nüüd stuudiosse lähen, siis saan peagi näha ka Tauno Kangro poolt tehtud ägedat auhinda. Tunne on väga võimas ja mul oli suur au olla valitud Eesti Muusikaauhindadele,» sõnas Mikk Saar, kes on projekti Planeet eestvedaja.

Saar mõtiskles, miks temale just antud kategooria võit tuli. «Ma pole žüriilt küsinud, kuid ma kaldun arvama, et see on seotud elektroonilise muusika ja eesti keele sidumisega. Ilmselt mängisid teatavat rolli ka erinevad koostööd - näiteks nublu, Mait Malsteni ja Heini Vaikmaaga. Lisaks ka see, et kõikidesse lugudesse on võetud sampling'uid Eesti filmidest või multikatest. Ilmselt kogu see tervik kõnetas ka žüriid. See on mu isiklik arvamus,» avaldas Saar.

Saar kirjeldas, kui kaua võtab aega ühe elektroonikaalbumi loomine. «Neid albumeid saab ka väga kiirelt teha. Kuid «Hüperruumi» produtseerimise aeg oli ligikaudu kolm aastat. Samas, plaadi peal on üks lugu, mis on lausa seitse aastat vana. Albumi teine pool sisaldab materjali, mis on kogunenud pigem aastate jooksul. Kuulaja jaoks on siiski kõik lood uued,» lisas ta.

«Hüperruumi» albumil teevad kaasa Mait Malmsten, nublu. Saar muigas, et ootab võimalust teha muusikat ka koos Lenna Kuurmaaga. «Loomulikult ma tahaks Lennaga koostööd teha! See oleks väga äge,» märkis ta.

«Ka mulle kui lauljale oleks väga äge katsetada hoopis teises žanris! Tore on olla teistlaadses olukorras ja oma mugavustsoonist välja tulla. See oleks mulle väga arendav võimalus. Jään põnevusega Miku kõnet ootama,» rõõmustas saatejuht Lenna Kuurmaa uue koostööpakkumise üle.

Mikk Saar lisas, et projekt «Planeet» on seotud eelkõige Eesti turuga. Küll aga plaanib produtsent ka rahvusvahelisele muusikamaastikule jõuda. «Mul on siin ka üks teine trummi ja bassi projekt, mis on välismaale suunatud. See tegelikult toimib juba päris hästi. Tahan teha ka aeglasema tempoga muusikat, mis on samuti pigem välisturgudele suunatud - see on aga alles veel planeerimise järgus,» avaldas ta.

«Üks asi on kindel. Igasugused tunnustused annavad suurt innustust ja lükkavad erinevatele uutele plaanidele tublisti uut hoogu juurde,» muigas «Planeedi» produtsent.