Helen Randmets tunneb end tänuliku Eesti Laulu poolfinalistina ja naudib kogu protsessi täiel rinnal

Laulja Helen Randmets tunnistas, et on Eesti Laulu poolfinaalis osalemise üle äärmiselt õnnelik, sest tegu on tema pikaaegse karjäärialase unistusega. «Minu jaoks on see olnud väga ammune soov ja unelm, et saaksin Eesti Laulul osaleda. Soov oli lausa nii tugev, et olin paaril eelneval aastal Eesti Laulu üritustel vabatahtlikuna abis - tahtsin sellest melust väga osa saada. Olin siis kogu meeskonnale abiks oma nõu ja jõuga, nii kuidas vähegi oskasin. Ilmselt on teatud seltskondi või artiste, kelle jaoks pole Eurovisioonile pürgimine esmatähtis. Kuid mina olen üles kasvanud koos Maarja-Liis Ilusa ja tema lauludega, minu jaoks on sellistel võistlustel osalemine kuidagi nii olulise väärtusega,» rääkis Randmets Raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Aga jah, niisama soovimisest pole kuigi palju kasu. Kõik algab ikkagi sellest, et pead julgema hea loo teha ja selle konkursile saatma,» muigas lauljatar.

Randmets lisas, et ettevalmistusaeg poolfinaaliks on läinud suures osas töises võtmes. «Hetkel on väga aktiivne ning intensiivne periood! Põhiline rõhk läheb võistlusloole ning olulisele kolmele minutile, mis mulle kahe nädala pärast laval antakse. Õhtused proovid kestavad lausa kella 23.00 välja! Hetkel kogu ettevõtmine lihtsalt nõuab rohkem panustamist, küll magada jõuab ka hiljem,» sõnas ta rõõmsalt.

«Mõelda vaid - tegu on vaid kolme minutiga, kuid see nõuab nii palju energiat! Lugesin hiljuti Tanja raamatu läbi, ta kirjeldas nii huvitavalt, kuidas selleks kolmeks minutiks veel Eurovisiooni suure lava jaoks harjutama pead,» lisas laulja.

Randmets astub üles 20. veebruari poolfinaalis ja samal õhtul esinevad publikule ka näiteks Jüri Pootsmann, Uku Suviste, Sissi ning Kadri Voorand. «Esinen teises poolfinaalis - pean seda konkurentide mõttes oluliseks tugevamaks, kui esimest poolfinaali,» märkis ta.

«Olen enda jaoks selgeks mõelnud, et olen juba ainuüksi osalemise üle väga õnnelik. See on nii suur samm minu jaoks. Lisaks ka suurepärane võimalus üles astuda sooloartistina. Aasta aega tagasi polnud mul veel isegi ühtegi lugu väljas! On väga tore, et minu karjäär just sellise lahenduse on leidnud. Teisisõnu - juba poolfinaali jõudmine on minu jaoks suur võit! Kui peaksin finaali jõudma, siis on see juba boonus. Üks on kindel, ma naudin kogu protsessi,» tunnistas Randmets.

Muusik soovis jätta poolfinaalis toimuva lavashow detailid saladuseks, avaldades vaid mõned üksikud vihjed. «Laval saab olema üks laud....ja ma pole seal üksi. Koos minuga esineb neli tantsijat. Põhikomplekt lavaliste detailide osas on välja pakutud Eesti Laulu tiimi poolt,» sõnas ta.

Randmets avaldas ka, kuidas ta end enne suurt esinemist maha rahustab. «Meditatsiooni ma ilmselt läbi ei tee. Kuid mul on üles kirjutatud mõned toredad rahustavad mõtted. Olen mõelnud sellele, et kuidas ma suudaks hoida rahulikku meelt ja vabalt lavale minekut. See on esialgne plaan, ilmselt tekib lähiajal häid mõtteid juurde. Peale esimest peaproovi saan juba rohkem aru, kuhu mu mõtted hakkavad kalduma ja millele pean enda puhul rohkem tähelepanu pöörama,» avaldas ta.