Elupõline lendur Raivo Kask: selle ameti kõige suurem võlu on see, et sa näed iga päev päikest

«Minu ümberkvalifitseerumine lääne mudelile toimus siis, kui oli 53-aastane. Muidugi, peab ütlema, et Boeing 737-ga võib lennata iga loll...seda tõendab ka fakt, et nendega lennati Ameerikas olevatesse tornidesse sisse. Vene lennukitega iga loll ei lenda. Näiteks, kui sa oled õppinud Boeingu kapteniks, siis teise lääneliku tüübi peale minekuks on vajalik väga väike ettevalmistus - piisab juba kahekümnest tunnist simulaatori peal. Vene lennuk nõudis aga seda, et sa vähemalt aasta otsa lendad kõrval teise piloodina ja koguksid seal vähemalt 500 tundi. Ütlen ka seda, et näiteks piloteerimise võtted TU-124 ja TU-134 puhul olid küllaltki erinevad,» märkis kogenud lendur.

Mees jagas südamelt mõtteid, mis puudutab lendude hilinemisi ja teine kord sellega kaasnevad meediakära. «Tihti räägitakse, et lennufirmadel on ju varulennukeid - miks siis nendega ei lennata. Aga ei ole...üksi lennukompanii ei pea võimalikuks, et hoiab varuna kusagil angaari nurgas kuni 100 miljonit dollarit maksvat lennukit. Sellega peab arvestama, et kui lennuk läheb katki ja lennukipark on väike, siis toimub lennuplaanis suur segadus. Kui lennukeid on palju, siis segadus on tõenäoliselt veidi väiksem,» sõnas ta.

Kask tõi välja ka ühe teravalt kriitilise hetke, mis on talle karjäärist hästi meelde jäänud. «Ilmselt on olnud neid rohkemgi, kuid üks konkreetne on väga hästi meeles. Maandusime TU-134'ga Surgutis, mina olin toona instruktori rollis. Meid informeeriti, et lennurada on väga heas seisukorras, kuid tegelikult pidime maanduma täiesti jäätunud lennuväljale. Kõigele lisaks, vastu võttis küljetuul 10 m/s, mis puhus meie lennuki kohe rajalt välja. Kui parempoolsed rattad hakkasid takerduma rajaäärsesse lumevalli, siis lennuk pöördus ette küljega ja õnneks piloot ei lülitanud tagurpidi käiku välja....ja me ei kaevunud edasi sügavamasse lumme. Libisesime külg ees, jäätunud raja peal ligikaudu 1000 meetrit ja siis jäime lihtsalt seisma,» sõnas ta.

Rääkisime, millistesse põnevatesse kohtadesse on mees lennanud. «Kõik sihtkohad on omamoodi põnevad olnud! Kuid üks väga eriline oli Leninakani lennuväli Armeenias. Läksin sinna just peale selles piirkonnas toimunud maavärinat. Üle Nõukogude Liidu viidi sinna ehitajaid, seega oli vaja sinna tihti erinevaid inimesi viia. Konkreetselt minu lend toimus sinna öösel. Armeenia on teatavasti mägine maa ja mägedes lendamine on võrdlemisi rangelt reglementeeritud. Öösiti tuleb aga eriti täpselt täita kõiki sisselennu protseduure, samuti ka väljalennu puhul. Mulle jäi meelde see koht seetõttu, et õhtutõusuks pakuti suunda tagant tuulega, loeti ette, et tuul on 5 m/s. Samas, silmaga vaadates...puud lennuvälja ääres kandusid tuulega vastu latvadega vastu maad! See tuul oli tunduvalt tugevam. Seega, ma loobusin tagant tuulega õhku tõusmisest ja palusin vastu tuulega startimist. Samuti, seal oli ka dišpetserite suhtlemine segane - mulle anti käsk võtta suuremat kõrgust...samas ajal tuli vastu teine lennuk. Küsisin, et mis käsk see selline on, siis paluti oodata natuke. Pidi ise äärmiselt tähelepanelik olema ning analüüsima kogu aeg. Aga eks lendurid peavadki ju seda kõike tegema,» naeris Kask.

«Elukutse, mille valisin, on mulle siiamaani südamelähedane. Arvatavasti, muud moodi ma ei oskaks. See on tunne, et tegin õige valiku. Ma ei oska selle ameti juures välja tuua mitte ühtegi valukohta. Võlud olid aga need, mis ületasid kõik need asjaolud, mida oleks võinud hiljem valudeks nimetada. Lenduri elukutse kõige suurem võlu on see, et sa näed iga päev päikest. Seda ka sombusel ning talvisel ajal,» rääkis Kask.

Kask jagas ka õpetussõnu, millest on ikka ja jälle eeskuju võtnud. «Õppida ja armastada pole mitte kunagi liiga hilja. Seda ütlen ka nüüd, 78-aastasena. Lisaks veel, mitte kunagi ei tasu kellegi peale vihaseks saada. See on sama hea, kui et võtad ise mürki. Need on asjad, mida olen püüdnud elus järgida,» mainis Raivo Kask.

Mees rääkis, et on lennu aja näinud huvitavaid nähtusi taevalaotuses. Lisaks tegi ta juttu ka veel ühest väga ilusast unistusest! Kuula täispikka saadet SIIT: