Curly Strings korraldab aktiivselt bändipäevi ja avaldab kevadel uue kauamängiva

Eeva Talsi avaldas, et Curly Strings'i kollektiivil on kombeks koguneda kaks korda nädalas, et pühendada oma aeg vaid bändi loomingule. «Meil on igal nädalal kaks bändile pühendatud päeva. Nendel hetkedel tegeleme oma uue materjaliga, ajame juttu, arutleme, sööme midagi head ja kuulame muusikat. Peamine fookus on aga muidugi ühisel töö tegemisel,» avaldas bändi liige Eeva Talsi.

«Bändipäev pole meil mingi tähtpäev! See on meie argipäev. Varem saime palju ringi tuuritada ja kontsertesinemistel käia, siis oli proovi tegemiseks päris keeruline vaba hetke leida - heal juhul üle paari nädala leidsime kõigile sobiva aja. Kuid nüüd kohtume lausa paar korda nädalas ja uued lood aina tulevad. Ausalt öeldes enam ei teagi, mida kõike selle uue materjaliga teha,» sõnas Villu Talsi.

Muusikud avaldasid hiljuti uue loo pealkirjaga «Taevas seab riidu», mille tarbeks filmiti ka muusikavideo teater «Vanemuine» tühjal laval. «Minu teada me varem polegi tühjal laval filminud. Tavaliselt on kontsertõhtutel publik kohal, nüüd oli siis kõik teistmoodi. Aga eks me võtame hetkel sellest keerulisest ajast parimat! Võiks ju samal ajal lihtsalt kodus olla ja nautida pereelu - meie aga otsustasime loomingulise tööga edasi toimetada. Ühelt poolt jah, väljundit esinemiste näol küll pole, kuid nii oluline on sellistel aegadel kokku hoida ja oma suure kirega edasi tegeleda,» sõnas Eeva Talsi.

«Me tahame oma uue materjali puhul rääkida rohkem iseendast ja oma kogemustest. Kirjutame palju sõnu ise, kuid teeme koostööd ka teiste autoritega. Näiteks, üks nendest on dramaturg Tõnis Parksepp, kes on Eesti kirjasõna kirglik armastaja. Loo «Taevas seab riidu» sõnad on tehtud just Eeva ja Tõnise poolt. See tekst põhineb isiklikel kogemustel ja tunnetel. Osad ideed on tulnud just nendest samadest bändipäevadest, mil saame koos istuda ja filosofeerida,» Jaan Jaago.

Muusikud meenutasid, kas nad päriselt ka kunagi praktiliselt tühjale saalile esinenud. «Käisime USA's Folk Alliance festivalil, see oli väga naljakas kogemus. Eriline oli see, et esinemised toimusid kindlatel aegadel hotellitubades ja etteaste oli mõeldud vaid konkreetsetele delegaatidele. Meie esinesime pool kaks öösel ja meid kuulas vaid paar inimest. Vaatamata sellele andsime suurepärase kontsertõhtu! Kõik oli muidugi asja eest, saime sealt väga vajalikud kutsed ja kontaktid,» naeris Eeva Talsi.

Curly'del valmib tänavu maikuus ka uus album ning materjali osas käib vilgas ettevalmistus. «Pühapäeval, 14. veebruaril on meil materjal lukus ja siis algab lugude vahel valiku tegemine. Me peame otsustama, millised laulud on albumi väärilised. Kuna viimane hetk on peagi käes, siis käib tihe liiklus ja töö lugude ning sõnadega. Kõik on äkitselt ärganud ja tööd on jube palju,» mainis Eeva Talsi.

«See on väga tüüpiline loomeinimeste puhul. Viimane tähtaeg paneb kõik asjad korralikult liikuma,» naeris Villu Talsi ja lisas, et tegelikult on albumi kallal tööd tehtud lausa kaks aastat.

«Mina mõtlesin sel nädalal, et tulen proovi ja viimistleme veel rahulikult paari olemasoleva loo kallal. Siis tuli Eeva ja teatas, et tal tuli veel üks uus mõte. Peale seda saabus ka Villu oma värskete ideedega. Viimasel hetkel juhtub veel nii palju,» muigas Jaan Jaago.

Eeva Talsi sõnul on plaadile minevate lugude vahel valimine põnev ning uut laadi protsess. «Teeme sellist asja päris esimest korda! Tavaliselt on läinud albumile need lood, mis on olemas ja sellega asi piirdub. Hetkel on õnn muidugi väga suur - meil on nii palju laule, mille vahel valik teha! Äkki kaasneb ka mingi loominguline vaidlus....igal juhul, me oleme avatud ka sellele,» lisas ta.