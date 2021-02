Matis Leima ja Jaanus Viskar seto verd muusikutest

Muusikud Matis Leima ja Jaanus Viskar rääkisid raadio Elmar hommikuprogrammis, kui palju on maailmas täna seto keele valdajaid. «Kümme aastat tagasi oli loendus ja seto keele oskajaks märkis end 12500 inimest. Ligikaudu kolme tuhande kandis elab Setomaal ja ülejäänud elab mujal maailmas. Kusjuures, maailma suurim setolinn on Tartu,» märkis Matis Leima.

Viskar ja Leima tõid Seto Kuningriigi Päeval lavale väga toreda setomeelse seltskonna. Teiste hulgas olid näiteks muusikud Kethi Uibomägi, Ithaka Maria, Ivo Laanelind ja Reigo Ahven. «Muusikute seas levivad ikka jutud, et kus kaugelt keegi päris on. Näiteks, alguses ma seda ei teadnud, et Kethi Uibomägi on seto, hiljem tuli välja, et nad Matisega isegi samast külast pärit,» lisas Jaanus Viskar.

«Tegelikult, see salajane seto muusikute nimekiri on muidugi palju pikem! Tore on see, et hetkel õnnestus just selline seltskond kokku saada. Projekti eestvedaja oli minu isa, Kuningriigi Päeva peakorraldaja Aarne Leima. See oli puhtalt tema idee, et tuua kokku armastatud inimesed ja muusikud, kel on seto juured. Ettevõtmise eesmärk oli Kuningriigi üritusele rohkem tähelepanu pöörata,» märkis Leima.

Bändil hetkel veel nime pole, sest tegu oli eriprojekti raames kokkutulekuga. Samas, mehed usuvad, et esinemisi võib ette tulla ka tulevikus. «Hetkel liigub kõik selles suunas, et näete meid taas lavalaudadel,». Lood, mis kollektiivi poolt esitamisele tulid, kandsid pealkirju «Peko andsõ tiidä» ja «Viimädse' sõna».

«Pigem ei ole hetkel küsimus selles, et kui raske on kollektiivi kokku saada. Hetkel on olukord selline, et keegi ei taha laiali minna! Nii me siis haume siin vaikselt uusi plaane,» rääkis helilooja Leima, kes on ka ülaltoodud lugude viisi autoriks.