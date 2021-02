Egert Milder tänavusest Eesti Laulust: klass on kõrge, muusikutel on olnud aega häid laule kirjutada

Egert Milder esineb looga «Free Again» juba 18. veebruari poolfinaalis ning lavale astub ta sel korral kaheksandana. Muusik avaldas, kuidas on meeleolud enne poolfinaali ja mida ta arvab konkurentidest. «Sel aastal on klass väga kõrge! On tunne, et inimestel on olnud palju vaba aega, et kodudes häid lugusid kirjutada,» sõnas Milder.

Milder avaldas ka paar isiklikku lemmikut, kes temaga koos võistlustules. «Minu hinnangul töötab Redel väga hästi! Ka Jüri Pootsmanni lugu on väga hea. Meeldib ka Gram-Of-Fun. Koit Toomel on nii hea lugu. Muidugi....Kadri Voorand! Nimekiri on päris pikk, mul on sel aastal päris palju lemmikuid,» mainis ta.

«Kuid jah...eelmisel aastal ütles mu isa, et Uku Suviste kindlasti võidab ja nii täpselt juhtuski. Isa väidab ka sel aasta sama - olles taas kindel, et rahvas saadab just Uku Eurovisioonile. Eks me siis näeme,» muigas laulja.

Milder tunnistas, et tänavune võistluslugu «Free again» meeldib talle enam kui eelmisel aastal finaali jõudnud «Gerorgia (On My Mind)». «Mõlemad laulud on muidugi väga südamelähedased. Kuid ma proovin ajas aina paremaid lugusid kirjutada. Seega ma leian, et «Free Again» on laulukirjutaja seisukohalt ikkagi samm edasi! Ka «Gerorgia (On My Mind)» jääb mälestustesse väga tugevalt ning rasvaselt - see oli fantastilise emotsiooniga lugu. Ma loodan, et tänavune mõjub rahvale vähemalt sama ägedalt,» lisas ta.

«Free Again» loo autorid on Kaspar Kalluste, Matteo Capreoli ning Egert Milder. «Oleme omavahel head sõbrad ning hindame kõrgelt üksteise musikaalseid oskuseid. Klapp on meil super. Kui stuudios kokku saame, siis alati tuleb välja midagi head! Hetkel ma ei kujutaks isegi ette, et peaksin muusikat kirjutama ilma nendeta. Vibe on tõeliselt õige,» märkis Milder loo kaasautorite kohta.

Muusik rääkis ka võistlusloo videomaterjali kohta. «See on vist tänavu aasta Eesti Laulul ainuke muusikavideo, kus laulu autor pole ise videos esindatud. Ma isegi natuke tahtsin sellist teha! Näitleja Markus Habakukk kandis oma rolli nii ehedalt välja. Ütlen ka seda, et Helen Takkini režissööri töö oli lihtsalt laitmatu. Mul on nii hea meel, et selline muusikavideo on eluks ajaks arhiivides. Sellesse projekti panustas nii palju inimesi, olen selle töö üle väga uhke,» märkis ta. «Kõik sai alguse sellest, et hakkasin ühel päeval lugu kirjutama. Nii tore...kuhu üks kitarri käik viib kogu asja viia,» lisas Milder.

«Oluline komponent hea laulu loomise juures on positiivne meelestatus. Kindlasti on omal kohal ka õigete inimeste kaasamine. Minu loo puhul paljud tiimi liikmed tundsid, et ma teen õiget asja ning aitasid kaasa samuti heast südamest. Kuid klipi tootmise puhul saan öelda nii palju, et see oli mu elu kõige kallim muusikavideo. Samas mõtlesin, et muusikainstrumente mul on juba küllalt...nii otsustasingi panustada võistlusloo visuaalsesse pilti,» sõnas Milder.

Muusik tõi välja, kas peagi saab oodata temalt ka esimest kauamängivat. «Eks neid lugusid on siin küpsenud ka koroona ajal. Samas, meie tiimil on hästi oluline see, et saame aegajalt reaalselt stuudios kokku - see on aga üsna raskendatud teema hetkel. Oleme püüdnud lugusid ka videosilla abil teha, kuid feeling on hoopis teine. Teisisõnu, plaat tuleb siis, kui koroona on möödas,» sõnas Milder.