Muusik Kéa enne Eesti Laulu poolfinaali: lähen esinema mõnusa ja rahuliku tundega

Artist Kéa läheb tänavusele võistlusele vastu mõnusa ja rahuliku tundega, suureks plussiks peab ta võistluselt saadud varasemat kogemust. «Võtsin Eesti Laulust osa ka viis aastat tagasi, ütleksin, et lähenemine on vägagi erinev. Eks ajaga tulevad kogemused ja enesekindlus. Täna on sees rahu tunne, ma ei muretse liiga palju ja samaaegselt üritan võtta sellest üritusest maksimaalse kogemuse,» avaldas ta.

Kéa võistlusloo «Hypnotized» autoriteks on Sander Sadam, Alvar Antson, Ketter Orav, Karl-Mathias Saarse. «Mul on hea meel, et sain selle loo juures endast rohkem anda! Olin seotud laulu loomeprotsessi juures ja seda üsna algusest peale. See on äge tunne, see on meie beebi,» sõnas ta.

Muusik tegi juttu ka oma esinemise ettevalmistustest. «Lavashow on üldjoontes paigas. Ilmselt tuleb sisse veel pisemaid muudatusi, detailid selguvad proovi käigus vahetult enne poolfinaali. Kostüüm on tehtud mulle käsitsi, see on väga äge,» lisas ta.

Laulu «Hypnotized» näol on tegemist hea rütmika looga. «Olen saanud head tagasisidet enda video kohta, ikka on hea lugeda. Üldiselt ma kommentaaridel väga pilku peal ei hoia. On kirjutatud isegi julgustavaid ja positiivseid kirju, see kõik tekitab väga hea tunde,» lisas laulja.