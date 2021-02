Kristin Kalnapenk oma Eesti Laulu võistlusloost «Find A Way»: nautida tuleks igat hetke

Kristin Kalnapenk on enda kirjelduses öelnud, et on hingeline lauljatar ning vahetu looja. Tema muusikas peegelduvad elulised õppetunnid, avastused, tunded ja arusaam maailmast. Muusik on kaksteist aastat oma elust elanud Hispaanias ning sellest tulenevalt on lood nii eesti -, inglise -kui hispaaniakeelsed. Laulja muusikastiil esindab eelkõige jazz'i, rnb'd, reggae't, ladinavõtmes loomingut.

«Tulin Eestisse tagasi kindla plaaniga, et ka siin muusikat kirjutada. Just nii ka õnneks läks. Alguses võttis küll aega, et oma siinsete juurte, emakeele ja eluoluga taas harjuda. Tänu sellele rännakule leidsin aga hoopis iseennast ning kirjutasin isiklikud kogemused ja õppetunnid kõik oma loomingusse. Mul on plaan minna stuudiosse, et rohkem salvestustööga tegeleda - tahan kuulajatega oma lugusid jagada,» sõnas Kalnapenk.

Laulja selgitas, miks ta otsustas just Eesti Laulu konkursist osa võtta. «Eurovisioon on minu jaoks alati olnud suur sündmus, juba lapsepõlves vaatasin seda suure huviga. Ma tundsin, et ka mina tahan kunagi sellest osa saada. Leidsime tiimiga ühe toreda loo, mis sobis täpselt kolme minuti sisse. Kõigele lisaks, see lugu ka väga meeldis meile ja lootsime, et äkki meeldib ka teisele! Õnneks läkski läbi,» muigas ta.

Muusik jagas muljeid, millised tunded valdavad teda paar päeva enne poolfinaali. «Tunne on põnev ja hea on olla! Ootan suure põnevusega, mis hakkab saama. See ülesastumine on minu jaoks erakordne kogemus, olen valmis,» märkis ta.

«Minu lugu «Find A Way» räägib sellest, et me väärtustaks seda imelist päikest, mis meil täna hommikul paistab! Lisaks seda, et väärtustaksime ka inimesi, kes on meie ümber ja aitavad igapäevast elu elada. Me peaksime sellest kõigest rõõmu tundma. Lugu kannab ka sõnumit, et me ei muretseks liiga palju tuleviku pärast. Meie jaoks on ette nähtud tee, mis tuleb kenasti läbi käia, nautides seejuures igat hetke,» lisas Kalnapenk.

Kalnapenk märkis, et tänu võõrsil elatud ajale tuleb oma emakeelt rohkem meelde tuletada. «Midagi pole teha, eestikeelsed sõnad kipuvad meelest ära minema. Teenindustöö aitas mul tagasi tulla vaba kõne peale - olin situatsioonides, milles pidin kohe ja kiiresti reageerima. Ma tavaliselt mõtlen selles keeles, milles räägin ehk siis inglise, eesti ja hispaania keeles. Nendel keeltel on erinevad lained ja muusika. Mulle meeldib kõikides nendes keeltes muusikat kirjutada, igas keeles oma eriti põnev vibe sees,» lisas ta.