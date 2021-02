Kadri Voorand enne Eesti Laulu poolfinaali: üksinda laval olla on lihtne, olengi vaid mina ja mu eesmärk

Kadri Voorand astub Eesti Laulu võistlustulle iseenda kirjutatud looga, mis kannab pealkirja «Energy». «Eks see on mu väike väljakutse, kuid olen sellega arvestanud. Samas, teatud detaile ma päris lõpuni ette ei kujutanud. Võistlusel peab mõtlema näiteks mitmetele osistele, mis ei puuduta ainult laulu sisu. Näiteks, olulised on ka esitus ning tehniline formaat. Kogu vastutus on laval minu õlul, see on põnev väljakutse. Mind on muidugi toetamas mu manager ja assistent Marili Jõgi. Seega, ma ei ole kindlasti päris üksi,» märkis ta.

«Hea tunde annab see, kui ma tean, mis on mu esinemise eesmärk. See ei saa ära kaduda, sest see on minu peas! Kui meeskond oleks väga suur, siis oleks ka ohtralt erinevaid arvamusi, sellistel juhtudel võib põhiline eesmärk natuke ära hajuda. Ma tean ise kõige paremini, miks midagi teha ja ette võtta...mul on hetkel nii lihtne lavale minna...olengi mina ja mu oma eesmärk,» muigas Voorand.

Tunnustatud jazzmuusik esineb Eesti Laulu võistlusel esimest korda. Ta tõi välja, kuidas ta kandideerimise otsuseni jõudis. «Antud loo kese sündis suvel, kuid selle kirjutamine jäi mingil põhjusel pooleli. Kõik juhtus nii spontaanselt ja iseenesest. Lihtsuse suunas on mu looming juba aastaid liikunud, kuid laiem publik sellest ilmselt ei tea. 6. november oli Eesti Laulu tähtaeg ja 5. novembril oleksin ma pidanud olema hoopis Saksamaal Berliini Filharmoonia saalis, andmas ühte oma tähtsaimat plaadiesitluskontserti. Aga kõik esinemised jäid ju ära ja nii ma siis 5. novembri hilisõhtul otsustasin, et kirjutan hoopis oma poolelioleva loo ruttu lõpuni. Kutsususin külla oma hea sõbra Mihkli, kes aitas mind teatud nüansside juures. Lugu sai salvestatud hommikul kella viie ajal,» muigas Voorand.

«Võib öelda, et osalemise otsus tuli erinevate asjaolude kokkusattumisel. See on kindlasti ka täiesti uus kogemus, mida siin veidi ootamatult läbi teen. Kui päris aus olla, siis ma naiivse muusikuna arvasin, et osalen lihtsalt ühel suurel kontsertõhtul, kus saan esitada oma loo. Nüüd on muidugi selgeks saanud, et see päris nii ei ole. See formaat on igas mõttes minu mugavustsoonist väljas! See polegi kontsert, on ikka vägev produktsioon. On lavakujundused, erinevad detailid, publikut kohapeal pole...see on tavapärasest esinemisest ikka väga kaugel,» märkis muusik.

Voorand tõi välja, millel ta kavatseb esinemise ajal oma fookuse hoida. «Keskendun sellele, kes ma ise päriselt olen. Ehk siis, olen muusik ja lähen lavale oma laulu esitama. Ma üritan end selles produktsiooni virr-varris mitte ära kaotada,» sõnas ta.