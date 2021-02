Sissi oma laulu «Time» lavasõust: olen nii rõõmus, sest kaasatud on mu pere ja parimad sõbrad

«Selle võistluse jaoks ei saa mitte kunagi päris valmis olla. Kui ürituse ettevalmistusperiood algas, siis tundus, et poolfinaalideni on nii palju aega. Nüüd on kõik ukse ees! Ausalt öeldes, ma ei saa aru, kuhu see aeg kadus. Tundub, et ma ei teinud mitte midagi ... ja äkitselt on Eesti Laul käes,» rääkis Sissi naerdes raadio Elmari saates «Manna ja Lenna».

Muusik täpsustas, et tegelikult on tehtud viimastel kuudel ohtralt erinevaid proove. «Näiteks on mitmeid proove olnud lavasõu osas – seda on hoolega tehtud ja ka ümber tehtud! Tööd on korralikult olnud. Olen ka riietuse teemadega tegelenud,» lisas ta.

Laulu «Time» autorid on Sissi, Andrei Zevakin ning Kelly Tulvik. «Andrei mõtles välja imelise produktsiooni. Kelly kirjutas gospelkoori osa ja aitas meloodiat sättida. Laul ise räägib meie maailmast, meie inimestest. Paljudel on meist harjumus jääda oma minevikku kinni. Meil kõigil on elus raskusi ja keerulisi õppetunde, kuid mingil omal moel oleme kõik sarnased. Me peaksime lubama endal need haavad kinni ravida, et saaksime elada ja nautida oma elu. See on ju see, mille jaoks me oleme siia sündinud. Sellest ka need laulusõnad: me ei taha rohkem aega raisata, sest seda jääb kogu aeg vähemaks, meil on nii palju veel näha ja kogeda. See laul on üleskutse inimestele...see, mis sa läbi elasid, on täiesti okei. Kuid see, et sa sellest välja tuled, on veel rohkem okei! Sul on õigus elada,» märkis Sissi.

Sissil on nii lava taga kui ka ees korralik taustajõud. «On võib-olla veidi ebatraditsiooniline, kuid minu tiim on mu perekond. Mu ema ja õde tegelevad lavaliste liikumiste ja koreograafiaga. Isale meeldib laulda. Kõik kokku toimib kuidagi nii hästi. Me kindlasti ka tülitseme – oleme siiski perekond –, kuid koostöö sujub, sest tunneme teineteist nii hästi. Seetõttu teame täpselt, millisel kujul lavasõu töötab minu jaoks kõige paremini,» sõnas ta.

«Väga suureks toetajaks on mu sõbranna, Mari-Liis Kütisaar. Ta disainis ja õmbles minu tänavuse lavariietuse. Kannan korsetti ja pükskostüümi. Huvitav on ka see, et mu teine väga hea sõbranna, kelleks on Kelly Tulvik, on Eesti Laulul esitatava võistluslaulu kaasautor. Kelly on koos minuga ka laval! Mul on nii hea meel, sest parimad sõbrad ja pere on tähtsa sündmuse juures kaasatud,» rääkis muusik rõõmustades.

Möödunud aasta Eesti Laulu võistlusel tegi lauljatar oma lavagrimmi ise, tänavu on veel selles küsimuses otsad lahtised. «Mulle kirjutas Eesti Laulu tiim, et kas soovin ise teha oma grimmi või palun spetsialisti appi. Ma pole suutnud siiani neile ära vastata. Võiksin ju lasta korraldustiimil selle töö eest hoolitseda. Samas, minu jaoks on meikimine nii meditatiivne tegevus. Kui teen endale jumestust, siis lähen nii rahulikku olekusse, unustan kõik muu ära. Seetõttu, mingi osa minust tahab taaskord ise seda jumestust teha,» lisas laulja.

Sissi rääkis veel, mis tegevused rahustavad enne suuri ülesastumisi tema meelt eriti hästi. «Kindlasti mediteerimine – sellega tegelen kindlasti igapäevaselt ja enne esinemisi. Enne kui lavale lähen, võtan need paar minutit ja olen iseendaga. Väga mõnus tegevus on ka lugemine. Võin lugeda igas olukorras ja igal pool, mind ümberkaudsed helid ei sega. Suudan alati raamatu sisse süveneda,» ütles ta.