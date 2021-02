Spordiarst Gunnar Männik komponeerib hobi korras muusikat: see tegevus on rahustav!

Gunnar Männik on spordiarst ja hobihelilooja. Mees ise kirjeldas, et kaks põnevat annet said kokku eelkõige suurest huvist. «Mul on huvi nii muusika kui ka meditsiini vastu! Huvi muusika vastu sai alguse kindlasti varem, sest põhikooli teises klassis astusin lastemuusikakooli, et õppida klaveri erialal,» sõnas mees.

Männik lisas, et meditsiini teemadega puutus ta esimest korda kokku keskkooli perioodil. «Tegelesin toona väga aktiivselt spordiga. Ma alguses ei julgenud isegi mõelda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskonnale, sest sinna oli juba toona väga raske sisse saada. Kuid huvi oli üüratult suur, vahepealne haridustee rännak oli väga pikk ja seega astusin arstiteaduskonda alles 30-aastaselt,» mainis ta.

Mees selgitas, mil moel ta noore poisina sporditegevuste kõrvalt ka muusikaga jaksas tegeleda. «Lõpetasin Tartu 10. keskkooli, mis kannab tänapäeval Tartu Mart Reiniku Kooli nime. Sealses kollektiivis oli tugev muusikapedagoog, kes väga aktiivselt kaasas mind kõikvõimalikesse muusikaprojektidesse. Tegelesin seal nii koorilaulu kui klaverimänguga, lisaks olin tegelemas erinevate huvitegevustega. See hoidis ka minu muusikalist huvi üleval. Hiljem hakkasin klaverit lihtsalt enda jaoks mängima,» märkis ta.

«Aastate jooksul sai aga selgeks, et mu muusikaline huvi on hakanud järjest kasvama. Kahekümnendates eluaastates see progresseerus juba sellisel viisil, et hakkasin ise muusikat looma. Esialgu olin selles väga algeline, edaspidi sain juba tuttavaks Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia professori Tõnu Kõrvitsaga - tänu temale arenes ka kompositsioonihuvi. Tõnu hakkas mind hobitasandil õpetama ja nii saigi muusika mu elu loomulikuks osaks,» sõnas mees.

Männiku sõnul leiab nii meditsiinist kui muusikast mitmeid ühisjooni. «Mõlemad valdkonnad on seotud loominguga! Tean, et mitmed Eesti tipparstid on lõpetanud eelnevalt laste muusikakooli ja nad tegelevad ühel või teisel viisil muusikaga edasi - seda kõike paralleelselt arstitööga. Kas nüüd just heliloomingu tasandil, kuid nad mängivad näiteks erinevates ansamblites, valdavad instrumente, oskavad esineda ning on igati aktiivsed inimesed. Arstiteaduskonnas õppimine on põhjalik ja kestab väga pikka aega. Inimesed, kel on muusikaline anne, saavad muusikast loomingulise poole pealt kõvasti tuge,» lisas ta.

Mees rääkis, et heaks spordiarstiks olemise eeldus on see, et sa pead ka ise sporti armastama. «Ilma selleta oleks väga nõrk spordiarstina töötada. Mina ise olen mänginud aastaid korvpalli. Keskkooli tasemest jõudsin natuke kõrgemale, kuid päris Eesti koondiseni ei jõudnud. Soovisin pühenduda rohkem õppimisele ja teadustööle,» sõnas ta.