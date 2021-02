Vabariigi aastapäeva eel: tippkokk Joel Ostrat soovitab peolauale just neid hõrgutisi

Joel Ostrat tegi saates «Manna ja Lenna» juttu erinevatest roogadest, mis võiksid Vabariigi aastapäeval kodusel pidulaual olla. «Meie peres on traditsioonilistel kiluvõileibadel ning täidetud munadel alati oma koht olemas,» märkis ta rõõmsalt.

«Inimesed on pühade ajal pikalt kodus. Mina soovitan toiduvalmistamisele tähelepanu ja aega pöörata. See tegevus ei peaks olema kurnav ega vastik, see võiks olla nauditav! Lihtsalt, võta see aeg! Näiteks, miks mitte teha pikalt küpsetatud veisepõse liha. Vaatamata sellele, et valmistamine vajab küll kümmet tundi, on seda tegelikult väga lihtne teha. Võid alustada juba eelmisel õhtul - puhasta liha, masseeri see mõnusalt soola ja pipraga sisse. Lisa veel sibulat, küüslauku ja puljongit. Pane see kõik ahjupotti, lisa köögiviljad....ja kaas peale. Küpseta 120 kraadi juures kümme tundi. See võib olla ka seakael, sea abaliha - siis piisab viiest tunnist. Mulle meeldib praegu lihtsaid toite teha ja hautised on lihtsad toidud,» rääkis tippkokk.

«Hea idee on ka pirukas küpsetada, näiteks muretaignal kilupirukas! Vispelda koos maitseainetega neli muna ja rõõsk koor. Voki kõik lemmikud köögiviljad, vala 26 cm läbimõõduga vormi põhja, muretaignale. Seejärel lisa sinna peale muna-koore segu. Maitsesta julgelt küüslaugu, sibula, vürtsköömnete ning muskaadiga. Pane see kõik 45 minutiks koos 180 kaardiga küpsema. See on mega,» soovitas tippkokk.

«Aga eks tuleb ka seda öelda, et Eesti köök on veidike vaimuvaene. Ma ei taha kedagi kuidagi solvata, kuid pole midagi parata - me lihtsalt oleme sellises kohas sündinud. Kui otsida internetist, siis leiab Eesti köögi kui märksõna alt sellised toidud nagu kört, kama, suitsuliha...räägitakse palju ka erinevatest teraviljadest ja köögiviljadest,» märkis ta. «Olen üritanud aru saada, kuidas vanasti toiduaineid säilitati. Olid suureks abiks keldrid ja toite tuli ka hapendada ning marineerida. Väga palju tehti asju sisse. Kui oli sealiha võtta, siis seda säilitati tänu suitsutamisele,» lisas Ostrat.

Siiski, mees soovitas kamast huvitavat magustoidu teha. «Sööme siis kord aastas seda kama ka. Valmistame näiteks 24. veebruari hommikul kamajahust valmistatud pannkooke. Võta lahja kohupiim ning vahusta see vahukoorega - lisa marju. Sobib hästi sinna kõrvale,» sõnas ta.

Ostrat lisas, et kuigi tal on õnnestunud tutvuda maailma parimate restoranide menüüdega, leiab ta siiski, et kõige paremad on puhtad maitsed - just sellised nagu me siin Eestis oleme harjunud nautima. «Mulle meeldivad lihtsad ja puhtad maitsed. Värskelt valminud suitsusauna sink, keedetud kartul ja hapukoore-tilli kaste...selle toiduga on hea elamus garanteeritud! Sel suvel oli päris hea suvikõrvitsa hooaeg, tegin päris palju nendest purkidesse sisse,» rääkis ta.

«Eks tulemas on järgmised põnevad sammud. Kolisime perega Võrumaale. Abikaasa esivanematega on kokku lepitud, et saame ka endile mõned peenrad - ikka selleks, et end värskete köögiviljadega varustada. Aprillis jõuavad meieni kümme kana, kuut on nende jaoks juba valmis ehitatud. Ma ei saa öelda, et see tähendaks nüüd puhkamise perioodi. Olen sedalaadi inimene, kes ei suuda rahulikult kodus olla. Hakkan ilmselt palju süüa tegema. Mõelge ise, kui hästi kõlavad Joeli nimeline letšo või vürtsikas maasika-tšilli kaste,» muigas tippkokk.

Ostrat tegi juttu oma telesaatest «Joel Ostrati suur õhtusöök» ja märkis, et ettevalmistusel on uus hooaeg. «Esimeseks külaliseks on muusik Jalmar Vabarna. Ütlen ka seda, et latt pannakse kohe esimeses saates väga kõrgele - tutvustame muuhulgas ka Seto kuningriiki. Ühes osas teeme toitu koos Epp Kärsiniga ja tegemist on hoopis teistlaadi kokkamisega. Epuga oleme Tallinnas ja sündmused kulmineeruvad ühes väga ilusas hotellis - kallid vaatajad, siin on, mida oodata! Sel hooajal küpsetame toite veel Toomas Uibo, Mihkel Raua, Tanel Padari ja veel mitme teise ägeda persooniga. Tulemas on kümme saadet ja julge finaal,» sõnas ta.

Mees lisas, et on saadet teinud neli hooaega ja plaanib varsti sellest tööst väikese pausi teha. «Minu jaoks on neli hooaega täpselt paras olnud. Kokku on toodetud 43 saadet! See on olnud päris mahukas ettevõtmine,» sõnas ta.