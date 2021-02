Boipepperoni ansambel Pitsa loost «Trühvlid: tegin selle siis, kui Reket ja kohver Elmaris käisid!

Kohver rõõmustas raadio Elmar hommikuprogrammis, et tore on tagasi taas Tartus olla. «Iga kord kui Elmaris käime, siis tuleme juba eelmisel õhtul Tartusse kohale! Käime külas sõprade restoranis ja nii ongi,» sõnas ta entusiastlikult.

Bändil ilmus album nimega «calzone». Digitaalselt ning füüsiliselt ainult LP formaadis ning limiteeritud koguses. Eriliseks teeb vinüüli see, et see näeb välja nagu päris gurmeepitsa ja on esimene Eestis pressitud piltvinüül ehk picture disc.

«Selle plaadi tarvis pildistasime päris pitsat ühelt ja teiselt poolt. Meil oli päris huvitav fotosessioon, pärast sõime sama pitsa ka ära muidugi,» lisas kohver.

Boipepperoni sõnas, kuidas tema värske kauamängiva puhul oma panuse on andnud. «Mina tegin kõik beat'id, mis plaadil kõlavad. Lisaks laulan ka, aitan kohati vanapoisse välja. Mulle endale meeldib albumi pealt lugu «Trühvlid», tegemist on lihtsalt väga ilusa looga. See valmis sel samal päeval, kui kohver ja Reket eelmisel korral Elmaris käisid. Minul oli koroonakahtlus ja seetõttu pidin ise koju jääma. Just sel samal päeval kirjutasin kaheksa tunniga antud loo valmis - see on mulle kuidagi hingelähedane lugu,» täpsustas boipepperoni.

Kohver lisas, kuidas uued lood sünnivad ja kuidas leitakse inspiratsiooni muusika kirjutamiseks. «Näiteks, eile tahtsime kirjutada, kuid mitte midagi ei juhtunud. Ega lugu ei saa sundida, see tuleb ise. Kui ei tule, siis ei tulegi. Lisan ka seda, et erinevate asjade ja tegemiste kõrvalt head lugu ei anna teha. Kahe tööasja vahel laulu kirjutada ei ole võimalik. Tuleb ise anda laulule aeg...et see tulla saaks,» sõnas mees.

«Minule meeldib omaette kirjutada ja mõelda. Käin paar korda kohvimasina vahet ja siis analüüsin edasi. Lihtsalt on selline muster endale sisse kujunenud ja tundub, et on siiani ka hästi töötanud,» avaldas Reket.

Mehed lisasid, kas kollektiivilt Pitsa on ka veel tulevikus uut materjali lisandumas. «Hetkel ei tasu unustada seda, et album on ikkagi üsna värske ja see võiks mängida kauamängivana kaua. Selleks, et seda veel kuulatakse, on seda muusikat tagant tõugata...ja seda me tahame teha nii hästi kui oskame. Meil on ikkagi kaksteist väga head laulu! Selle asemel, et minna kohe midagi uut tegema, tuleb oma lapsukesel lasta kasvada,» märkis Reket.