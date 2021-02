Kristjan Järvi kasutab leidlikkust, et keerulisel ajal oma orkestriga aktiivselt koostöölainel olla

Kristjan Järvi tõdes raadio Elmar hommikuprogrammis, et tänu hetkeolukorrast tingitud piirangutele on tal oluliselt vähem liikumist kontsertsaalides ja oma orkestriga suhtlemisel peab ta leidma nutikaid vahendeid ja võimalusi. «Leidsin ühe muusikutele mõeldud harjutamise keskkonna. Teeme seal klassikalisi remix'e ja mina produtseerin neid. Mu orkester polegi hetkel klassikalises mõttes orkester. Nad toimetavad nagu bänd, kes on minu hea koostööpartner. Nii ongi idee orkestrist edasi arenenud ja seda tänu koroonaperioodile,» avaldas dirigent.

Mees selgitas, kuidas näeb välja orkestriga harjutamise protsess. «See näeb välja järgmine. Mina istun kodus ja mõtlen välja konkreetse loo, mille raames teeme sisse väikese salvestuse. Kõik muusikud mängivad oma osad nende endi kodudest. Kogemusega on tulnud ka üksjagu vilumust, muusikud võtavad oma videomaterjale üles juba väga professionaalsel kujul. Kõik klipid jõuavad lõpuks minuni, sorteerin need ning miksin omavahel kokku,» lisas ta.

«Hiljuti tegime Tšaikovski «Pähklipurejast» väga põneva montaaži, kus hiphop kohtus Tšaikovski loominguga. See formaat töötas väga hästi ja sai meie sotsiaalmeedia kanalites populaarseks,» naeris Järvi.

Dirigent lisas, et asutas hiljuti uue label'i. Täpsemalt öeldes, lõi ta plaadifirma, mis hakkab tegelema eelkõige EP'de, vinüülide ja Escapes Lounge'dega. Viimase näite näol on tegemist põneva kontseptsiooniga, mis annab kuulajale erilise audiovisuaalse kogemuse muusika nautimisel.

Järvi rääkis ka projektist, mille raames Läänemere filharmoonikud tegid koostööd popbänd Bastille'iga. «See koostöö töötas väga hästi. Nii Bastille'i liikmed kui ka meie muusikud on noored, üksteise suhtes võrdsed partnerid. Mõlemad andsid üksteisele tagasi jõuga. Energiat oli seal palju, kindlasti ka kvaliteeti. Ei olnud nii, et orkester mängib vaikselt tausta ja bänd esineb ees. See oli tõeline sünergia. Ülesastumine toimus Hamburgis, olime üksteisele ligi väga intiimselt. Koostöö oli eriline, sest tegu oli justkui mänguga, kõik sündis vahetult ja kohapeal. Pidime reageerima Dan Smithile, kes on bändi laulja....laulja dirigeeris mind ja mina dirigeerisin edasi. Lisaks oli kaasatud ka fantastiline koor Londonist. Energia oli lihtsalt geniaalne,» lisas ta.