Produtsent Raul Ojamaa: helilooja emotsionaalne palett toob välja unikaalsuse ka tema loomingus

Ojamaa tõi välja, et kuigi tal on elus olnud palju häid kitarriõpetajaid, on ta kõige enam õppinud oma viimaselt õpetajalt. «Mart Soo juures õppisin kolm aastat, õpe toimus Georg Otsa nimelises muusikakoolis. Siiamaani mõtlen, et väga suur osa sellest, kuhu olen täna täna jõudnud, on just tänu selle õpetaja isikule ja järjepidevale tööle,» ütles ta tunnustavalt.

«Oma igapäevaste tööde ja tegemiste kõrvalt olen viimasel ajal mõelnud, et pole kitarri saanud niisama lõbu pärast tükk aega mängida. Võtan kitarri tavaliselt ikka kindlal eesmärgil - kas proovis, esinemisel või siis, kui on vaja lugu kirjutada. Hiljuti juhtus aga see, et pidin mõnda aega isolatsioonis viibima - tegin väikese rutiini endale, iga päev võtsin akustilise pilli ja lihtsalt jämmisin. Õppisin ka ägedaid lugusid, mis mulle on alati meeldinud, kuid mida pole siiani selgeks õppinud. Peab ütlema, et see oli väga lõbus periood,» sõnas Ojamaa.

Mees rääkis, miks elukutselise muusikuna on end hea teatud hetkedel täielikule puhke režiimile lülitada. «Kui muusikuks olemine on su professionaalne elukutse, siis sa paratamatult hakkad mingil hetkel mõtlema, et muusika peab sulle pidevalt midagi andma - kes tahab hitti, kes tahab ülimat eneseväljendust, mida iganes veel. Kuid, sa ei saa endalt kogu aeg midagi nõuda! Sa pead oskama ka muusikas mängida....ja mängima muusikat. Just nendel hetkedel juhtuvadki üllatavad ning ilusad asjad. Ja mitte ainult muusikas, üldse kunstis,» tõdes ta.

Ojamaa on õppinud Berliinis elektroonilise muusika produtseerimist. «Igatsen Berliini tagasi! Käisin seal viimati eelmise aasta septembris, olin külas Gram-Of-Fun'i liikmel Muudul. Mõne päevaga sain taas laksu kätte ja tõdesin, et kui lahe linn see on! Tuli tagasi elevus ja lapselik rõõm, lihtsalt sellest, et keskkond on nii inspireeriv. Kõik kõditab õigest kohast. Ütleme nii, et kui koroona on läbi, siis tahan oma soolokavaga taas esineda ja käia kirjutamas just Berliinis. Minu hinnangul on Berliin väga mugav ja õige koht, kus kohas oma püsivamat baasi teha. Mind täiega tõmbab see linn,» rääkis ta õhinal.

Mees tegi juttu, kuidas ülemaailmselt valitsev koroonaperiood enda kasuks tööle panna. «Oleme harjunud, et kõik asjad on toimivad, mugavad ja iseenesest mõistetavad. Nagu näiteks ma enda puhul...ma esinen, saan raha, maksan sellest oma korteri üüri ja ostan erinevaid asju. Ainuke iseenesestmõistetav asi on see, et oleme elus. Ja senikaua, kuni oleme elus, tuleb sellest ajast võtta maksimum. Koroonaperioodil on küll palju piiranguid, kuid see ei tähenda, et olukorra tõttu peame masendusse langema. Meil kõigil on ju sama seis. Samas, meil kõigil on ka oma kindlad võimalused, kuidas sellest kogemusest võtta viimast. Mina enda seisukohast, ma ei saa küll reisida ega teha oma esinemisi, kuid ma saan kirjutada uut muusikat, tegeleda oma nõrkade kohtadega ja arendada end professionaalses mõttes edasi,» rääkis produtsent Raul Ojamaa saates «Ikigai».