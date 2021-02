Mart Normet saatejuhi rollist: hea saatejuht on nagu giid, kes viib vaataja endaga kaasa

Terav ja lõbus saade «Teletop» stardib pühapäeva õhtul kell 20.05 Kanal 2 eetris. Normet teeb antud teleprojekti raames ka oma saatejuhi debüüdi. Mees kirjeldas, mida põnev kogemus tema jaoks tähendab. «Ega see pole naljaasi, et teles saadet teha. See on olnud paras õppimine, olen teinud kodus sõna otseses mõttes kuiva trenni. Päris peegli ees harjutanud pole, kuid mobiiltelefoni kaamera ees küll,» muigas värske saatejuht.

«Teleekraanil on sind ju näha! Sa pead mõtlema paljudele pisidetailidele. Näiteks, mida sa kätega teed või kui palju on mõistlik oma pead jõnksutada. See on täiesti uus maailm. Näitlejatelt küsitakse tihti, et kas sulle meeldib laval või filmis rohkem.....mina ütlen, et telekaamera võtab kõik pisikesed asjad kinni. Eks saab näha, kuidas siis läheb,» sõnas mees.

Normet lisas, mis teeb tema hinnangul ühest saatejuhist hea saatejuhi. «Kindlasti on väga tähtsad täpsus ja selgus. Teles pole aega lihtsalt raisata, keegi ei viitsi kuulata pikalt ebatäpset juttu. Saatejuhi puhul tuleb kasuks ka selline oskus, et ta oskab vaataja endaga kaasa võtta ja teevad väikeses ekskursiooni. Näiteks, kui on uudistesaade, siis on ekskursioon uudiste valdkonda. Kui on telemäng, siis tehakse ekskursioon mängu sees. Saatejuht on nagu hea giid, kes viib vaataja endaga kaasa. Need on oskused, mida tahan ka endas arendada,» märkis ta.

Millised on Normeti suurimad väljakutsed? «Saate raames saab nüüd testida, kui kiiresti mu aju töötab. Konkreetne saade on heas mõttes väga tempokas. Huumori, satiiri ja üldse sotsiaalse kommentaaride juures peab mõtlema väga sujuvalt kaasa. Lisaks sellele, aru saada tuleb ka vihjetest. Kõikide osalejate peades toimub heas mõttes malemäng. See on pidev strateegiline mõtlemine,» tunnistas ta.

«See saade on ellu kutsutud kindlal põhjusel. Meil on mure, et ühiskond mureneb - nii pooleks kui tükkideks, olenevalt ajast. Inimesi on keeruline taas kokku liita, sest paljud on kurjad. Tänapäeva tunnus on see, et võetakse erinevaid pooli. Selline huumori, satiiri ja sotsiaalse pila saade aitab õhku välja lasta. See aitab naerda olukordade üle, mis su maailmavaatega ei pruugi alati klappida. Maailmavaateline kihistumine, asjadest kinni hoidmine ja vihastumine ei ole tervislik lähenemine kellelegi. Seega võib öelda, saatel on sotsiaalne missioon,» sõnas Normet.

Normet lisas ka paar detaili saate ülesehituse ja sisu teemadel. «Saates on palju ägedat vaimsust! See on ehk natuke sarnane «Ärapanijaga», kuid antud juhul on tegemist isegi suurema saatega. Juure ja Oja keemia on äge ja see pole olnud kunagi näideldud. Uue saate puhul on kaasas ka veel uusi elemente, näiteks, koostame nädala sündmuste edetabelit - reastame teemasid vastavalt olulisusele. Igas saates saab olema ka kaks külalist. Saate formaadi näol on tegemist seltskondliku nädalasündmuste kokkupanekuga,» lisas ta raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».