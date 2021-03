Palju õnne sünnipäevaks, Karl-Erik Taukar!

«Ega teie hääle kuulmine pole üldse mitte kehvem. Väga tore üllatus, aitäh teile!» rõõmustas sünnipäevalaps, kui selgus, et arvatud sõbra asemel tulevad nüüd soovid hoopis raadiost Elmar.

Tänase päeva ongi Karl-Erik Taukar veetnud enamasti telefonitsi vesteldes, sest tulnud on omajagu tervitusi ja õnnitlusi. «Hea meelega võin õnnitlusi vastu võtta, sel aastal teevad need tuju kuidagi eriti heaks. Minusugusele ekstraverdile jääb hetkel seltskonnas lävimist väheks, mistõttu on väga tore, et inimesed helistavad," tunnistas laulja, et väsimust veel pole.

Manna ja Lenna palvel meenutas Taukar, et tema päris esimene sünnpäev, mida ta ka ise mäletab, pidi olema sel ajal, kui ta elas poisipõlves Viljandis. Sellest sündmusest on alles pildid, milledelt selgub, et 7aastase esimese klassi poisi juures juures korraldati «suur pidu» - viis sõpra istusid nagu kord ja kohus vestid ja triiksärgid seljas ning jõid Fantat. Ilmselt oli laual ka kartulisalat ja keeduviinerid nagu sel ajal kombeks.

Uudistamise peale, mis võiks olla läbi aegade kõige ägedam sünnipäevakink, avaldas Karl-Erik Taukar, et kallis elukaaslane kinkis talle täna hommikul ühe popmuusika lemmiku - 1997. aastast pärineva Smilersi albumi «Olen kuu» vinüülina ja selle juurde ka plaadimängija. «Õhtuks loodan juhtmed õigesti saada, et "Lendaval vaibal" mängima panna,» paljastas laulja oma plaanid. Sellist suursugust plaati enda käte vahel hoides tekkis Taukaril mõte, et peaks ehk ka midagi sarnast välja andma, kuigi isegi CD väljaandmine tundub juba sama retro kui vinüül. «Äkki tuleb ikka kunagi ka - puhas kättevõtmise asi!» jättis Karl-Erik Taukar otsad lahti.