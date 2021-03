Johanna Randmann: tuleb hoida nina püsti ja kõndida oma teed!

Veebruari lõpp tõi Johanna Randmanni e-postkasti suurepärase uudise: «Esimesed viis kuni kümme minutit ma lihtsalt nutsin lahinal, sest nägin, kui palju on sinna laule laekunud. Pääseda poolfilinaali, kuhu koguarvust jõudis vaid 9%, on minu jaoks saavutus!»

Põhjused, miks Johanna Randmann seda rahvusvahelist võistlust teab, ulatuvad juba kümne aasta tagusesse aega. Nimelt unistas ta pisikese tüdrukuna, et temast võiks saada keegi, kes ka välismaal oma muusikat jagab. Ise arvab ta, et tegu on ilmselt sellise unistusega, mis paljudel muusikutel hinges pesitseb. Unistamisest tegudeni jõudis Johanna umbes 12aastasena, mil ta guugeldas, mida peab tegema selleks, et enda muusikat laiemalt levitada. Siis juhtus ta uudisele, et Stig Rästa oma tollase bändiga Outloudz võitis samal võistlusel auhinnalise koha. «Andsin lubaduse, et ühel päeval esitan ka mina oma laulu sinna,» sõnas artist, kes oma lubaduse täitis.

Tänu suurepärasele uudisele tuleb Johannal laulu väljaandmisega nüüd pisut kiirustada. Hetkel polegi see veel kuulamiseks välja riputatud, kuid lähiajal võiks "Goddess" kõikjale muusikaplatvormidele jõuda, et seda rohkem tutvustada. «Suuremad ideed on jõuda Ameerika piiridesse või ka mujale maailma, aga selleks tuleb alustada väiksematest sammudest ja levitada oma muusikat sotsiaalvõrgustikes, sest just seal asjad praegu liiguvadki,» teab Johanna Randmann.

«Laulus «Goddess» tuleks jumalannat võtta metafoorina, sest igas meist peitub jumal või jumalanna, kes tuleb lihtsalt üles leida,» selgitas autor. Et lugu lähemalt lahti rääkida, võttis ta ette oma päeviku sissekande lapsepõlvest: «Kui vihmapiisk on pilve sees, on ta justkui imik, kes alles sünnib ja on teistega võrdne. Maha kukkudes saab temast inimene, kes kaob suurde massi ära ja ei teagi, mida oma eluga peale hakata. Siis tuleb leida aega mõtete korrastamiseks ja leida endas üles tee, kuhu pürgida tahad. Tuleb hoida nina püsti ja kõndida oma teed.»