Wiiralt alustas koostööd Hendrik Sal-Salleriga

Martin Saaremägi ütles hommikujutu alguses ausalt, et on lauluga «Mees, su mäng on mängitud» rahul ja see tuli tema arvates välja väga mõnus.

Pärast seda, kui eelmise aasta sündmused läksid pööraseks pärast prohvetliku laulu «Sel kevadel» ilmutamist, arvasid Wiiralti liikmed, et ei julge enam nii karmidele sõnadele laule teha. Läks aga teisiti ja intervjuu käigus mõtles Martin Saaremägi välja, et mees, kelle mäng on mängitud, võikski olla seesama viirus.

Praegu käib Wiiralti käsi loomingulises mõttes väga hästi - valmistutakse suveks, kalender täitub kontserdiplaanidega, mis loodetavasti teoks saavad ja tehakse uusi lugusid. Neid on nii palju, et tuleb valmistuda uueks plaadiks, aga võib-olla isegi mitmeks. Põhiliseks süüdlaseks uue materjali rohkuses peab Martin Saaremägi ennast - mõnikord hoiab ta pillidest nädalate kaupa enda eemal, et hiljem ei tekiks närvipinget pooleli jäävatest lauludest.

Kuigi uues laulus «Mees, su mäng on mängitud» võib tabada mõne smilersiliku käigu, siis tegelikult oli lugu valmis juba enne, kui Hendrik Sal-Salleriga käed koostööks löödi. «Hendrik oli hea tõukejõud, kes andis nõu, et järgmine singel peab tulema tempokam, sest kõik teavad nagunii, et me bluesi ja pisarakiskumist valdame,» selgitas Martin Saaremägi.