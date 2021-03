Eeva Esse: omanimelise saatega kaasneb suur vastutus

Enne esimese osa eetrisseminekut rääkis Eeva Esse raadio Elmar programmis «Päevapüüdja» saatejuht Tambet Indile, et tegelikult kaasneb omanimelise saatega suur vastutus ja hirm vastutuse ees. Tegu on tunniajase saatega, mis jõuab vaatajate ette igal teisipäeval. Selle toimetus ei ole liiga suur, kuid koosneb oma valdkonna tipptegijatest: kontseptsiooni autor ja ellukutsuja on produtsent Tuuli Roosma, toimetaja Sigrid Salutee ja stsenarist Mihkel Raud.

Eesti telemaastiku jaoks on kindlasti uudne selle saate formaat, mis USAs ja ka mujal maailmas on üpris levinud. Meelelahutuslik jutusaade algab saatejuhi monoloogiga, mis on stand-upilikult terav, täiendatud referentside ja naljadega. Sellele järgneb stuudiointervjuu ja teemalaiendus erinevat mõtestamist pakkuvate külalistega. Igas saates on klippe ka väljaspoolt stuudiot, näiteks arvamusi tänavalt või eksperiment, seega pildikeele mitmekesisus on täiesti olemas. Formaadi mõttes olekski kõige parem seda saadet teha stuudiopubliku ees ja kui tervisekriis saab seljatatud ning saade «käima joostud», on plaanis seda proovida.

Eeva Esse arvates on hetkel parim aeg sellise saatega välja tulemiseks, sest eesmärk ei ole vastandumist või lõhestumist veelgi suurendada, vaid tuua vaatajate ette teemad, mis põhjustavad vastandumist. «Hea kui saame pakkuda erinevaid vaatenurki nii, et vaataja saaks ise võtta selle, millega järgmisel päeval edasi minna,» selgitas saatejuht tegijate taotlusi. Ükski poliitik ei ole stuudiosse veel sisse astunud, sest neid pole kutsutud, seega surmtõsist pintsaklipspaste mõõduvõttu pole ette näha, tegu on ikkagi meelelahutusliku jutusaatega. Mõnes saates on neid küll ka laua taha oodata, sest käsitlemist ootavad olulised ja tõsised teemad, aga ka neile kavatsetakse läheneda pisut teise nurga alt kui seni on harjutud nägema.