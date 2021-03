Maiani südameasjaks on vaimne tervis

Laulu «Seotud» kõige olulisemad riimid sündisid Maianil produtsent Gevin Niglase saadetud põhjale Tallinnas Tammsaare pargis bussile jalutades. Paari mustandit jagas lauljanna ka kuulajatega Elmari eetris ja need olid vägagi äratuntavad. Ühekorraga said improviseeritud nii sõnad kui viis, mis pidigi Maiani kinnitusel olema üpris tavapärane: «Muudmoodi ma ei oska, on ka erandeid, aga harilikult teen kõik ühe raksuga, sest nii tekib õige energia.» Kuna noore artisti suurteks lemmikuteks on latiinokultuur ja -muusika ning hispaania keel, otsustas ta selle armastuse enda kasuks tööle panna ja nii sai uus laul just latiinohõnguline.

Loo läbiv teema on vaimne tervis, millest Maiani arvates ei räägita piisavalt palju. Nii isiklikust kogemusest kui tutvusringkonna raskemate perioodide näidetel teab ta, et noortel on sellega palju tuge vaja. «Mulle väga meeldib nendel teemadel rääkida ja lugeda ja tuua tähelepanu sellele,» loodab ta teiste noorteni kergemini jõuda ja pisut abi pakkuda.

Maian FOTO: Mari-Liis Männik/Raadio Elmar

Ise on Maian selle vahepealse kummalise aastaga rahu teinud. «Kui enam ei jaksa, teen mingi väga hullu matka õues. Saan aru, et põgeneda ei ole kuskile. Hingan sisse-välja, panen muusika kõrva ja lähen jalutan ja kordan endale, et kõik on hästi,» jagas ta oma nippe äreva meelolu rahustamiseks.

Muusikuna sobib Maianile stuudiotöö väga hästi, eriti kui saab pikad päevad sõbrast produtsendi Gevin Niglasega koos uue materjali kallal nokitseda. Samas võiks mõned korrad aastas ka lavale saada, et suuremale rahvahulgale esineda.

Kõige esimestena saavad uut materjali kuulata Maiani sõbrad. Nad on alati elevil ja annavad palju tagasisidet märgates detaile, mis laulukirjutajal endal võivad kahe silma vahele jääda. Mõned laulud marineeruvad kaua ja seega võivad esimesed toored variandid olla oluliselt erinevad väljaantavast loost. Kõige rohkem võtab Maian arvesse ema arvamust, mida ta nooremana ei teinud, arvates, et ema on kaasarääkimiseks liiga vana. «Tal on hästi konstruktiivne ja hea kriitika,» tunnistab Maian nüüd.