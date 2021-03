Karolin Kuusik: kevadmood toob dressid tänavatele

Trende on nagu ikka hästi palju ja erinevaid - kellelegi midagi peale ei suruta. Üks suundumus on Karolin Kuusikule küll silma jäänud ja see on seotud viirusega, mis meid aasta aega kummitanud on. Moebrändid on otsingute teel, sest pidulikke kleite enam ei osteta, kontoririiete müük kukub ja numbrid tuleb õigeks saada, nii näemegi tänaval järjest rohkem dressides kõndivaid inimesi. Üks asi on kodudressid, aga moeloojad on välja toonud dressikomplekte, millega sobibki koduseinte vahelt välja tänavale minna. Üks väike disaininõks võib muuta kogu komplekti eriliseks: olgu selleks värv, õlalõige või tasku. Inimesed on selle suuna hästi vastu võtnud, sest ollakse uue reaalsuse ja mugavusega harjutud.