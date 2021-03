Fenkii nihutab muusikavideote piire

Eesti hokikoondise võistlusvormi eritellimusel särk oli Fenkiil seljas seepärast, et laulu «67» muusikavideo on filmitud osaliselt Tondiraba jäähallis. Tema ja hokikoondise koostöö on kestnud juba aastaid ja see tundus olevat hea võimalus neid veelgi toetada ja nii küsis ta endale nimelise särgi. Hetkel töötab Fenkii ka Eesti naiste hokikoondisest rääkiva dokumentaalfilmiga «Silver Heels», nii et kokkupuutepunkte selle spordialaga on mitmeid.«Jäähoki on mõnus mäng ja ma loodan, et see Eestis vaikselt kasvab,» selgitas laulja.