Ivi Rausi uus album toob kaasa rõõmu ja headust

Ivi Rausi esimese sooloplaadi ja viimatise albumi vahele mahub 9 aastat. «See on väga pikk samm edasi,» ütleb lauljanna ise. Vahepeal on ilmunud kolm albumit kummardustega olulistele heliloojatele ja needki valikud ei ole olnud juhuslikud: Valter Ojakäär, Kustas Kikerpuu ja Uno Naissoo. «On kasvanud terve plejaad noori, kes ei tea üldse, kes esineb, laulab või on teose kirjutanud,» nendib õpetajana töötav Rausi. «Noored kuulavad palju muusikat, aga süvenemata ja teavad vähe sellest, mida kuulavad,» jagab ta oma kogemusi.

Ivi Rausi usub, et album «Üks-Teist» toob kuulajatele endaga kaasa rõõmu ja headust. Juba plaadi nimi sümboliseerib inimestevahelist tingimusteta sõprust, soojust ja armastust - kõike seda, mida meil inimestena on aina rohkem vaja. «Alati on tore, kui kellelgi on üks või rohkem inimest, kes on üksteise jaoks olemas igal hetkel,» jagas lauljanna head soovi.