Mati Nuude laulude parim kohtunik on aeg

Tänu keskkonnale, kus Mati Nuude üles kasvas, omandas ta sorava vene keele ja hakkas väga proosalisel põhjusel ka trenni tegema - et ise mitte kere peale saada. Oma jälje jättis ta ka sealsete inimeste mällu, sest kui Apelsin andis kontserte Siberis, tulid sinna inimesed Nuude endisest kodukülast. Tõnu Aare mäletab neid omavahel garderoobis jutustamas.

Mati Nuude kui laulja avastamise lugu on samuti köitev ja täis saatluslikke juhuseid. Tõnu Aare meenutab, et armeeteenistusest saabudes läks ta koos Jaan Arderiga Pirita restorani seda sündmust tähistama. Mängis ansambel, kes kutsus samas viibinud Mati Nuudet lavale. Sel korral tööriietes ehk tuletõrjevormis restoranis õhtut nautinud Nuude olla vastanud: «Ei saa, ei mahu ära!» ja laulis kaks lugu lava tagant. Järgmisel päeval otsisid Aare ja Arder Mati Nuude töö juurest üles ning kutsusid oma bändi. Esimeseks Mati Nuude ja Apelsini salvestatud lauluks sai «Jambalaya» ning edasine on juba ajalugu. Läks vaid napp kuu ning Mati Nuudest oli saanud staar