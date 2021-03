Marge Pärnits: õrn meeleheitevarjund looritab kultuuri

Viimase aasta positiivseks osaks nimetab Marge Pärnits asjaolu, et kõik kultuuriinimesed on olnud sunnitud väga palju mõtlema. Teistmoodi mõtlema, põnevaid projekte välja mõtlema, aga samas ka kiiresti ümber mõtlema, kui mingisugused projektid on kas piirangute või millegi muu tõttu kiiresti muutunud. «Aju liigutamine ja selle tulemused on hästi põnevad,» näeb ta keerulistes oludes ka head.

Käesolev sotsiaalkampaania on sündinud otseselt ümbritsevast: piiranguterohkest aastast ja mõtetest, mis saab edasi. Ehk mida muuseumiinimesed Tartu Mänguasjamuuseumis ja teatriinimesed Teatri Kodus sellisel ajal saavad pakkuda, kui ollakse piirangutega kammitsetud või suisa suletud.

Ei tasu arvata, et muuseb lõpetab tegutsemise, kui see külastajatele avatud pole. Marge Pärnits valgustas, mis praegu majades toimub: «On inimesi, kes on kontoris hajutatult tööl. Oleme teinud nii, et keegi on alati majas olemas, kui on vaja kiiresti reageerida. On inimesi, kes on kodukontoris. On inimesed, kes teevad kindlaid töid, mida tehakse alati külastajale nähtamatul moel kas hoidlas või puhastustöödel. Teater teeb ettevalmistusi tulevasteks etendusteks ja esietendusteks. Töö käib edasi, aga veidi teisel moel.»

Tuleviku mõttes on laual nii plaanid A, B kui C ja vaadatakse jooksvalt, kuidas minema hakkab. Lootus on aprilli saabudes uksed lahti teha, aga kui see nii ei lähe, siis mais ikka!

Sotsiaalkampaanias "MUUSEUM ÜHELE. TEATER ÜHELE. KULTUUR ÜHELE” saab igaüks osaleda oma fotosid tehes ja lisada neile väljapakutud teemaviiteid #muuseumühele #teaterühele #kultuurühele. «Ootame seda, et inimesed leiaksid, milline see kultuur võib veel olla: näiteks kino ühele või raamatuesitlus ühele. See on kindlasti laiem teema,» räägib Marge Pärnits ettevõtmise lahti.

Tartu Mänguasjamuuseumi ja Teatri Kodu töötajad on tulnud lavastatud piltidele oma nimede, nägude ja ametitega ning näitavad seda, mida nad võiksid teha, aga mida nad hoopiski teevad. Fotodelt, mida saab näha mänguasjamuuseumi Facebooki lehel ja kodulehel, saab inspiratsiooni ja aimu, kuidas kultuuriinimesed ennast hetkel tunnevad. Kuidas tunneb ennast valgustaja, kes istub täiesti tühjas teatrisaalis, kaasas ainult üks prožektor ja näitab tühjale lavale? Kuidas tunneb ennast kunstnik, kes käib mööda tühja muuseumi ja mõõdab, et Sipsikute vahel oleks 2 meetrit? Kuidas tunneb ennast muuseumidirektor, kui tal ei ole mitte midagi muud, kui arvutid ja tabelid ja paberid, kuigi tema sees on teadmine, et muuseumitöö, mida me kõik koos teeme, on tehtud inimeste jaoks?

Hoolimata keerukatest oludest et passi Marge Pärnitsa arvates kultuuritöötajad käed rüpes, kuigi üksteisele otsa vaadates võib-olla on näha õrna meeleheitevarjundit kultuuri looritamas. Tartu Mänguasjamuuseumi ja Teatri Kodu poolt ellukutsutud sotsiaalkampaania ongi suunatud eelkõige kultuuritegijatele, et see pakuks mõtteainet ja ajuliigutamist ning annaks tõuke ka teistele kollektiividele midagi üheskoos teistmoodi teha. Marge Pärnits tunnistab, et neid on juba märgatud: «Paari päeva jooksul oleme saanud tagasisidet inimestelt kõikvõimalikelt elualadelt ja nad kiidavad, et pildid on lahedad, puudutavad ning ausad.»