Neeme Raud: uudiste võtmesõna on toimetamine

Pika rahvusvahelise kogemusega ajakirjanik Neeme Raud sõnas tunnustavalt, et igapäevaseks kursispüsimiseks piisab täiesti kohaliku meedia tarbimisest. Seda aga juhul, kui vaadata hästi toimetatud meediat - näiteks ERR, Postimehe portaal ja Delfi. Võtmesõnaks on toimetamine, sest infot levib niivõrd palju, sealhulgas ja ka vale- ja libainfot. Klassikaline toimetus on kui filter, mis jälgib, et väljaannetesse ja portaalidesse ei jõuaks kahtlase väärtusega infot. Neeme Raua arvates on praegusel ajal meedia tarbimise ja oma silmaringi avardamise juures kõige tähtsam veenduda, et tegu on fakti, tõe või põhjendatud arvamusega. Kui liikuda internetis ja lugeda uudiseid, mis tunduvad eriti sentsatsioonilised, võib sattuda algoritmide mõju alla ja jääda liikuma meediavoogu, kus tuleb pidevalt uut infot mingi sama teema kohta ja tunduda, et lugeja on jõudnud kuskile eriti huvitavasse kohta. Taolise info usaldusväärsus võib aga olla küsitav. Üldiselt kehtib reegel: kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis ta seda ka ei ole.

Oma päevi alustab Neeme Raud vana harjumuse kohaselt vaadates üle ka ingliskeelse meedia - endise newyorklasena klassikalise meedia nurgakivi The New York Times ja selle kõrvale mõõdukalt konservatiivse The Wall Street Journal'i. Hea portaal inglise keeles lugejatele on Google News, mis annab valiku nendest uudistest, mis Google'i algorütmde ja nende infovoogude analüüsi põhjal praegu kõige enam ingliskeelses maailmas ringlevad. Raud tunnistas kahetsusega, et Venemaa väljaandeid ta kahjuks nii palju ei loe kui peaks ja et Venemaa teemad ongi Eestis suuresti katmata, kuigi neid võiks samuti jälgida. Kel keeleoskus võimaldab, siis prantsus- ja saksakeelses maailmas on uudiseid palju.

Maailmas on kümneid miljoneid inimesi, kes loevad sensiatsioonilisi uudseid ja konspiratsiooniteooriad. Viimaste levik internetis on muutunud eriti kriitilise tähtsusega küsimuseks. «Minu jaoks on see meelelahutuslik informatsioon, et vaadata, millest see maailm siin veel räägib. Üsna tihti mõtlen, et kas inimesed, kes väga aktiivselt sõna võtavad, kes väidavad, et nad on lugenud internetist kõiksugu artikleid, tegelikult tajuvad seda, et nad võivad olla osaks infooperatsioonist, mille eesmärk on ühiskondi lõhestada. Tasub mõelda, et kui ma neid fakte levitan, siis kelle eesmärke ma tegelikult teenin?» arutles Neeme Raud.