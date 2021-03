Luisa Rõivase kõige ausam publik on tema lapsed

Luisa Rõivase kõige lemmikum nädalapäev on reede, sest töönädal saab läbi ja see tekitab hea puhkusetunde. Nädalavahetusel saab kogu pere lõpuks kokku ja on võimalik koos midagi toredat teha - näiteks jalutada või sportida. Pühapäevahommikust pannkoogitraditsiooni mäletab lauljanna juba oma lapsepõlvest ja on selle ka oma lastele edasi kandnud. Laupäevahommikuti võib Rõivaste peres lauale oodata ahjuomletti või praemuna peekoni ja värske salatiga.

Uue laulu kirjutas ja pakkus Luisa Rõivasele välja Karl-Ander Reismann. Kuna see stiililiselt väga meeldis ja sobis, siis on lauljanna väga õnnelik, et produtsent ta üles leidis. «Kui on hea laul ja piisavalt kvaliteetne demo, mida kuulates endal pilt selgeks saab, millega tegu, siis vastus «ei» ei saa olla,» selgitas Luisa, et karmi kadalippu laululoojatel temani jõudmiseks läbida ei tule. Uue materjaliga tegelemisel nimetab ta oma kõige ausamaks publikuks lapsi: «Kui nad tantsima hakkavad ja kaasa elavad, siis on juba väga hästi!» Laulu «Kui iga päev oleks pühapäev» saatel hüppasid ja kargasid nii Herman kui Uma ning selle saatus oligi otsustatud.

Luisa Rõivas annab igale laulule ka oma panuse. Näiteks kui sõnad ei ole tema enda kirjutatud, siis proovitakse neid koos laulukirjutajaga muuta suupärasemaks ja lauldavamaks.

Kevadesse vaadates tahaks Luisa, et oleks võimalik esineda. Päringuid küll on, aga midagi pole veel kinnitatud. Samuti on lootust, et kevadel saab valmis nende maja, mis tähendab suurt elumuutust kogu perele.