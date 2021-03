Mängu Ma armastan raadiot Elmar! tingimused

1.1 Mängu korraldab Postimees Grupp AS, registreeritud asukoht Tallinn, Tartu mnt 80, registrikood 10184643, e-post turundus@postimeesgrupp.ee (edaspidi: Korraldaja).

2.3 Mängu kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad Eesti Vabariigi elanikud. Mängus ei saa osaleda Postimees Grupi ja Raha24 töötajad.

3.1 Mängus antakse igal tööpäeval välja 100 EUR, juhul, kui telefonikõnele vastatakse lause «Ma armastan raadiot Elmar!». Kui vastaja ütleb midagi muud, tehakse kõne uuesti järgmisel tööpäeval ning auhinnaks on sel juhul 200 EUR. Nii kuni Mängu lõpuni välja.

3.2 Mängu auhinnafond on kokku 1000 (tuhat) EUR.

3.3 Mängu auhinda on võimalik võita mistahes kellaajal, sest raadiost Elmar tehtava kõne kellaaeg ei ole piiritletud.

4.1 Osaleja kinnitab, et on teadlik, et Mängus osaledes töötleb Korraldaja tema isikandmeid vastavalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit). Mängu raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid Mängu läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks) ning Mänguga seotud informatsiooni edastamiseks.