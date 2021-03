Loodusfotograaf Hans Markus Antson: mulle meeldib lugusid jutustada

Praegu mitme valdkonnaga aktiivselt tegelev Hans Markus Antson sündis Tartus, kuid kolis paari aasta pärast perega Sakku ja kooli läks ta juba Kakumäel elades. Ühena kolmikutest sündinuna sõnab Hans Markus Antson, et mitmik olla on päris normaalne: «Tunne on nii tavaline kui vähegi võimalik.» Poiste omavahelist konkurentsi tuli kasvades ikka ette, kuid koos oli alati vahvam toimetada. Antsonite kolmikud oma sarnasust koolis ära ei kasutanud, sest isegi, kui oleks tahtnud sellist vempu teha, lõi närv sisse ja hakati kahtlema. Ühel korral luges Hans küll vend Karli eest vene keele tunnis peast luuletust, kuid pahaaimamatu klassiõde rääkis neid õpetajale sisse ja rohkem polegi vennad vahetust teha proovinud.

Pärast gümnaasiumi lõpetamist ei teadnud Hans Markus Antson veel väga täpselt, mida edasi õppima minna, kuid tema kindel soov oli hakata tõsisemalt tegelema loodusfotograafiaga. Nii sai linnalapsest Tartu Ülikooli ökoloogiatudeng. Loodusfotograafia võtab noore mehe enda sõnul kokku selle, kes ta on. «Mulle meeldib lugusid jutustada,» selgitab Hans Markus, miks ta lisaks pildistamisele jagab kaadritaguseid hetki vlogide või Instagrami stooride näol. Selle töö eelduseks on huvi looduse vastu, sest modelliga kokkuleppeid teha ei saa - tihti ei ta ei tule kohale ja raha ta ka ei võta. Võib juhtuda, et korraliku pilti ei õnnestu teha päevade kaupa, sest kord ei ole looma, kord õiget valgust ja nii edasi. «Kui loodust ei väärtusta, siis see huvi ei saa kaua kesta,» sõnab fotograaf omast kogemusest. Iga õnnestunud pildiga meenub aga lugu, mis on selle taga.

Hans Markus Antson ja Henri Laumets FOTO: Raadio Elmar

Üks oluline seiklus Hans Markuse elus on 300 kilomeetri pikkune kelgukoerte polaarmatk Fjällräven Polar. Et matkale pääseda, tuli edukalt läbida paljude osavõtjatega hääletekogumiskonkurss. Nädala võrra teistest hiljem võistluskarussellile hüpanud mees tunnistab tagantjärgi, et häälte kogumine oli korralik pingutus ja samaväärne matkaga. Ettevalmistus ja õpe kestsid 2 päeva, matk ise 4 päeva. Kõige olulisemaks kogemuseks sellest ettevõtmisest nimetab Hans Markus Antson oskust, kuidas ebamugataves olukordades hakkama saada. Samuti sai ta teadmise, et hea meeskonnaga lähevad asjad kiiremini ja see kasvatas tänulikkust teiste suhtes. Kuna matk toimus 0 kraadi juures, siis krõbeda külmaga ei tulnudki rinda pista, pigem oli vaja pidevalt märgi riideid kuivatada. Sellega sai väga hästi selgeks, et looduses on oluline rutiin ning esmavajaduste täitmine on elulise tähtsusega.

Videoblogidega tegeleb Hans Markus Antson alates 2018. aasta algusest. Ta on puhtalt iseõppija, kuid koolitanud enda põhiliselt Youtube'i abil niikaugele, et kandideeris tööle televisooni ja ta sai selle töö! Põhjusteks, miks ta vlogidega tegeleb, nimetab noormees kirge monteerimise vastu, soovi vaatajaid oma töödega inspireerida ja asjaolu, et videoblogid on praegu väga populaarsed. «Fotod ja klipid on toredad, aga tervikuks kokku monteeritud lugu võib 20 aasta pärast olla väga hea vaadata,» mõtleb ta oma tööd tehes ka tulevikule.

Oma ikigai leidmiseks julgustab Hans Markus Antson kõiki leidma teema, mis iseennast inspireerib ja sellega järjepidevalt tegelema. See ei pea olema raske järjepidevus, pigem kergus märgata võimalust tegeleda armastatud alaga ja seda igapäevaeluga kombineerida.