Toomas Uibo avaldas uue versiooni üle maailma tuntud hitist: see on pühendatud kõikidele naistele

Laulja ja lennundusärimees Toomas Uibo avaldas uue versiooni laulust «My Funny Valentine», mida on laulnud paljud maailma suured nimed alates Frank Sinatrast, Ella Fitzgeraldist kuni Stingini välja.

Uibo sõnul on tema esitus pühendatud kõigile naistele naistepäeva puhul, kuid erilise tähelepanu soovib ta pöörata just neile, kes meditsiini- ja haridusvaldkonnas töötavad. «Need on naised, kellel lasub pandeemia ajal peamine raskus ning kes lisaks enda peredele peavad hoolitsema ka meie kõigi perede tervise ja meie laste hariduse eest,» märkis laulja.

«Mina leian, et naistepäeva puhul pole kõige olulisem lillede kinkimine. Kõige tähtsam on tähelepanu pööramine - ja seda tuleks tegelikult teha iga päev, mitte ainult tähtpäevade raames. Sellest samas ideest räägib ka antud lugu: igas päevas võiks olla natukene valentinipäeva,» sõnas Uibo.

Uibo märkis, et kuigi tema igapäevane töö pole sugugi seotud vaid muusikaga, siis viimastel aegadel tegeleb ta selle valdkonnaga üha enam. «Laulmine on pigem mu hobi, kuid leian end järjest enam muusika keskelt. Loomulikult, esinemisi hetkel ei ole ja midagi suuremat korraldada ei saa, kuid tänu sellele saavad mu nädalavahetused mööduda rohkem stuudios. Eks töö kõrvalt on stuudio logistikat keeruline sättida, kuid usun, et vaatamata sellele saab juba varsti taas uut materjali avaldada,» rääkis ta.

Mees lisas, et lugu «My Funny Valentine» üles ehitatud džässilikus võtmes ja see on tema jaoks esmakordne stiilikatsetus. «Mis puudutab loo valikut, siis see on tõe poolest minu esimene muusikaline flirt džässilikuma stiiliga. Mulle tegelikult väga meeldib džäss, samas tunnen selle ees ka meeletut respekti. Loomulikult poleks see katsetus kunagi avalikkuse ette jõudnud, kui poleks olnud üliandekaid muusikuid nagu Rain Rämmal klaveril ning Allan Järve trompetil,» lisas Uibo.

«Algselt tekkis selle loo esitamise mõte juba valentinipäeva ajal, kuid avaldamiseks oli juba liiga hilja! Nii otsustasingi, et sihin hoopis naistepäeva. Õnneks, kui lähtuda nüüd loo sõnumist, ega see lugu ju ei räägigi konkreetselt valentinipäevast - see viib fookuse sellele, et igas päevas võiks olla veidike valentinipäeva,» avaldas muusik raadio Elmar hommikuprogrammis.