Hendrik Sal-Saller ärkab hommikuti üsna vara ja siin on tegelik põhjus!

Hendrik Sal Saller tunnistas raadio Elmar hommikuprogrammis, et ärkab hommikuti vara ja sel on päris lihtne põhjus. «Teate, mul on uus naaber! Mu korteri peale on kolinud tõeline Forrest Gump - ta hakkab igal hommikul kell 07.30 jooksma. Ja tegelikult tuleb tunnistada, et see jooks kestab päev läbi, erinevates tubades ka veel. Nüüd olen ka mina sunnitud tema sportlikest tegevustest osa saama,» naeris ta.

Smilers avaldas hiljuti uue singli pealkirjaga «Tee mis sa tahad», mida täiendab ka korralik videomaterjal. Muusik lisas, et kuigi bänd on olnud pikemal puhkelainel, jätkub siiski ka hulganisti ägedaid hetki, mil end täielikult loometegevusele pühenduda. «Oleme puhanud juba terve aasta! Näpuotsaga saime suvel küll mõned üksikud esinemised teha, kuid üldiselt me puhkame juba pikemat aega. Aeg on ikka nii naljakas! On küll tunne, et vaba aega oleks justkui tohutult palju käes. Samas, järgmisel hetkel avastad, et päevad ja tunnid mööduvad nii kiiresti. Sel nädalal võtame ansambliga veidi kergemalt, naudime vilju, mis kaasnesid viimase singli avaldamisega. Järgmisest nädalast algab taas korralikum salvestamise töö,» sõnas Sal-Saller.

«Ma ei mäleta, kuidas see uus lugu täpselt sündis...need asjad tulevad kuidagi nii iseenesest. Ma ei pane üldjuhul tähele, kui hakkan mingit uus asja looma. Üldiselt siiski usun, et uus materjal sai loodud kodus nelja seina vahel, muud varianti ju hetkel väga polegi. Võtad kätte ja hakkad vaikselt tegelema - see on just seda tüüpi lugu. Viimasel ajal toimetame bändiga nii, et teen uue loo peaaegu valmis, mängin esialgse versiooni neile akustilise kitarriga sisse ja saadan kõigile laiali. Nii jääb igaühel aega mõtlemiseks ja tegemiseks. Kui bändiga siis mingil hetkel taas kohtuda saame, siis kõigil on juba oma nägemus esitada,» märkis laulja Smilersi tööprotsessi teemadel.

«Tee mis sa tahad» loo teksti kohta muusik väga palju lisakommentaare ei jaganud. «Ma ei taha mitte kunagi oma laulude tekste lahti seletada. Ja siin on põhjus väga lihtne. Mina võin ju rääkida, et kirjutasin loo sellest ja sellest....kuid kuulajal võivad tekkida selle lauluga hoopis teistmoodi tõlgendused ja ma ei taha tema pilti rikkuda. Ma ei taha, et laulu nautija peaks seda muusikat nautima läbi minu pea. Õnneks Smilersi loomingu puhul pole tegemist väga keerulise žanriga, kuid aeg on näidanud, et mõne minuti pikkune poplugu suudab maailmas väga palju asju ära teha,» täpsustas Sal-Saller.

«Ma eriti soovitan vaadata just uue laulu videot! Me pole Smilersiga olnud just liiga suured visuaalimehed. Oleme tavaliselt ise põlve otsas toimetanud ja oma jõududega hakkama saanud. Sel korral kaasasime professionaalse võttetiimi - inimesed teadsid väga hästi, mida nad tegid. Tuli üliäge vanakooli muusikavideo, võiks öelda, et nagu väike film! Pilt toetab väga hästi meie lugu,» avaldas laulja.

Muusik lisas, millega ta oma vaba päevi sisustab. «Hetkel on ilmselt diivanil molutamine üks põhilisi asju, millega tuleb praegu tegeleda. Aga eks tuleb ka sporti teha. Ma pole hetkel jõudnud küll uute piirangutega tutvuda, kuid sain aru, et teatud reeglid takistavad mingil määral ka sportimisvõimalusi. Õnneks saab õues ikka käia ja jalutada! Minu hinnangul on need piirangud väga okei, sest millalgi peaks sellest pullist nagu jagu ka saama. Praegused valitsuse käigud tunduvad ainuõiged olevat...selle nimel, et üldse suvel midagi võiks juhtuda. Mina mõtlen juba helge tuleviku peale ja loodan, et saab suvekuudel ka mõne kontsertõhtu anda,» märkis Sal-Saller rõõmsameelselt raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».