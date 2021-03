Elmari muusikauudised

Tundub, et 2020. aasta novembris oma tagasitulekust teatanud kunagine menubänd Vanilla Ninja teeb lõpuks ometi ettevalmistusi kauaoodatud uue muusikavideo jaoks. Nimelt laaditi 1. märtsil Saksamaal tegutseva plaadifirma Bros Music Instagrami kontole video, milles Šveitsis elav Triinu Kivilaan teatab et viibib lennujaamas ja on teel Eestisse, et filmida Vanilla Ninja uut muusikavideot. Triinu sõnul on ta üsna elevil, sest pole juba üle 16 aasta koos teiste Ninjadega muusikavideot teinud ning soovitab fännidel lainel püsida ja loomulikult ka terved olla. Vanilla Ninja tagasitulekusingli pealkirja pole veel avaldatud, küll aga saab YouTube’ist kuulata katkendeid nende uutest lauludest “The Reason Is You” ja “It Ain’t You”. Möödunud kuu alguses rääkis Lenna Kuurmaa raadio Elmar saates “Manna ja Lenna”, et Ninjade uus helikandja on peaaegu valmis.



Daniel Levi üllatas fänne kontserditega nende koduõues

Ränk piirangute aeg on artiste oma publikust juba küllalt pikka aega lahus hoidnud ning igatsus kontsertide järgi on suur. Seetõttu tuli Daniel Levi välja unikaalse ideega minna oma kuulajate koduõuele ning teha neile üllatuskontsert. Planeerimistöö oli pikk, mil moel seda ideed tehniliselt lahendada – kuidas minna üllatustuurile, kus asjade paika sättimine peab juhtuma paari minutiga, et üllatust mitte reeta. Partneritega koostöös tekkiski idee pakkida kogu bänd, valgus, visuaalid ja helitehnika ühte kaubikusse, et uste avanedes võiks kohe kontsert alata. Mõni aeg tagasi tegi Daniel Levi loosimängu oma sotsiaalmeedia lehel, lubades loosida välja ühe üllatuse. Kui bändi manager võitjatega ühendust võttis ja salapärast võitu pidi üle minema andma, palus ta inimesed korraks õue appi. Nende üllatuseks avanesid maja ees oleva kaubiku uksed ning kohal oli Daniel Levi kogu bändi ja väikese kontsert produktsiooniga.



Anambel Smilers esitas Eesti Laulu finaalsaates oma uut singlit