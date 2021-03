Liis Lemsalu koostööst Stefaniga: see oli väga põnev ning mänguline kogemus

Muusik Liis Lemsalu kirjeldas, et uue loo «Doomino» raames on ta kogenud palju uut ja põnevat. «Sellist lugu pole mul enda soolokarjääri jooksul mitte kunagi olnud! Siin on elemente, mis on minu jaoks väga põnevad ning mängulised ja mida ma olen alati tahtnud katsetada, kuid kunagi pole selle jaoks olnud õiget pinnast. Stefaniga klappis meil kohe väga hästi! Ta on üks ääretult andekas laulukirjutaja, kelles on nii palju talenti,» leidis ta Stefani kohta vaid positiivseid sõnu.

«Hea uudis on see, et peagi ilmub loo juurde ka video! Filmisime materjali üles juba veebruarikuus. Tahame fännideni tuua visuaalse pildi, mida me ise selle loo taga tegelikult näeme. Loodan, et see on ka publiku jaoks midagi uut,» kirjeldas Lemsalu.

Lauljatar lisas, et uus lugu on toonud kuulajatelt erakordset head tagasisidet. «Üldiselt on mu fännid mulle lojaalsed ja neile on pea alati mu looming meeldinud. Sel nädalal on olnud kirju aga eriti rohkelt! Olen saanud tagasisidet inimestelt, kes minuga tavapäraselt pole kontakti võtnud. On olnud palju ilusaid kommentaare,» rõõmustas ta.

Lemsalu kirjeldas, kuidas värske lugu sündis. «Algselt tuli viis...Stefan mängis kitarri. Seejärel oli erinevate ideede faas ja nii saimegi paika loo baasi. Sellele järgnes stuudiotöö koos produtsent Vallo Kikasega. Koostöö sujus kenasti, katsetasime läbi palju erinevaid variante ning tülli me ei läinud,» sõnas ta.

«Lõunamaisete ja suviste rütmide eest võib tänada produtsent Vallo Kikast. Ta tegi meie algset versiooni veidi paremaks ja mul ei saa mitte midagi selle vastu olla. Meie koostöö oli erakordselt lõbus, kõik tegid asja suure südamega,» märkis Stefan.

Kui Lemsalu on eestikeeles laulnud juba mitmeid aastaid, siis Stefani jaoks oli see kogemus esmakordne. «Seda lugu salvestades oli keele tõttu mõnus teistmoodi ärevus sees ja laulda oma esimest eestikeelset singlit koos väga andeka Eesti naisartistiga on mulle suur au. See on mu senistest projektidest kindlasti üks lemmikuid, kõige teistsugusem ja ägedam. Mul oli väga hea meel teha koostööd nii kõrgel tasemel tiimiga,» sõnas Stefan.