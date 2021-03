Muusik Aleksander Ots keerulisest ajast: olukord on väsitav, kuid saabuv kevad toob kindlasti palju jõudu

Muusik Aleksander Ots avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, kuidas näevad välja tema koroonaperioodi argipäevad. «Tänu sellele, et hetkel tuleb suhteliselt palju kodus istuda, siis minu hommikud on küllaltki rutiinivabad. Olen saanud õnneks väga palju looduses ringi käia, just matkates. Ausalt öeldes, vahelduseks on selline elu täitsa tore,» sõnas ta.

«Kui näiteks nädalavahetuste hommikutest rääkida, siis tavapärane on see, et artisti jaoks algavad laupäeva või pühapäeva hommikud kusagil lõunast. Pole ka midagi imestada - kui sa öö otsa oled esinenud ja hommikul kell viis koju jõuad, siis tahad end ju korralikult välja magada. Nüüd on olukord muidugi teistmoodi,» muigas ta.

Ots tunnistas, et igatseb traditsioonilist muusiku elu tagasi. «Nii tükk aega pole saanud mööda Eestimaad esinemas käia! Ikka väga kripeldab juba. Hoiame pöidlad peos. Tahaks loota, et see hull aega saab peagi mööda. Küll see viirus ühel hetkel järgi annab ja loodetavasti saab suvel taas publikuga kohtuda,» lisas ta.

«Hetkel on täiesti arusaadav, et kogu talv ja keeruline olukord on meid väga ära kurnanud. Samas, õnneks loodus hakkab vaikselt ärkamise märke näitama. Midagi on siin maailmas ikkagi endine ja samamoodi - kevad tuleb kindlasti ja loodus annab meile palju jõudu, et suvele kenasti vastu minna. Usun, et teeme inimkonnana selle stressitesti kenasti läbi. Täpselt samasse normaalsusesse me ilmselt enam ei naase, kuid ehk ongi nii parem - äkki on meil midagi sellest kõigest õppida,» lisas Ots.

Ots rääkis ka ansambel Köömes värskest loomingust. «Uue loo nimi on «Sinuga koos» ja tegu on armastuslauluga. See räägib kahe inimese vahelisest armastusest ja sellest, et see armastus võib ühel hetkel muutuda arusaamatuseks. Midagi pole teha, selliseid hetki tuleb elus ette. Lool pole seost isolatsiooniolukorraga! Otsustasime juba möödunud aastal, et pandeemia teemat me oma loomingusse sisse ei too, sellest on niigi palju räägitud,» lisas ansambli Köömes solist.

Ots avaldas, et suvisesse hooaega on bändil planeeritud põnevaid esinemisi. Fännidel tasub silm peal hoida SIIN. «Elu on näidanud, et hetkel on hektiline aeg, kõige operatiivsema info saab kätte sotsiaalmeediakanalitelt. Kui vähegi olud lubavad, siis suurem esinemine on planeeritud juunikuusse, sealt edasi on tulemas paar suuremat festivali. Väga loodan, et need saavad ka toimuma,» soovitas muusik.